Hồ sơ vụ án: Xác chết lõa thể trong thùng nước hé lộ âm mưu trả thù đê hè của gã bán dừa

Sáng ngày 15/9/2018, hàng xóm không thấy bà Trần Thị Mỹ L. (47 tuổi, ngụ ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng ) mở cửa như mọi người nên chạy sang gọi nhưng cũng không thấy ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành nên đã trình tìm cách vào trong kiểm tra thì phát hiện bà L. chết trong thùng nước ở nhà vệ sinh.

Ngay sau đó sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Sóc Trăng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.

Sau nỗ lực rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan chức năng khoanh vùng và xác định được nghi phạm trong vụ án là Thạch Đen (35 tuổi, ngụ ấp Phú Thành A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng). Cơ quan điều tra nhanh chóng ra lệnh bắt giữ đối với Thạch Đen để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người, Cướp tài sản. Vụ án được xác định xảy ra vào đêm 14/9/2018.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng

Cơ quan điều tra Sóc Trăng khi đó cho biết, những giờ tra án đầu tiên khá khá khăn bởi nạn nhân sống khép kín, ít giao tiếp với những người xung quanh. Khi vụ án tưởng chừng đi vào bế tắc thì cơ quan điều tra nhận được tin báo, một người dân cho biết: Nạn nhân L. trước đó đã kêu một người bán dừa tươi đến thu mua.

Từ manh mối này, các trinh sát tiến hành truy tìm tung tích của người mua dừa ở địa phương nhưng không phát hiện ra ai khả nghi. Các trinh sát mở rộng địa bàn tìm kiếm ra các địa phương lân cận và nghi phạm bắt đầu lộ diện. Đối tượng từng mua dừa của bà L. là Thạch Đen. Nhưng Đen là người ở ấp Phú Thành A (xã Phú Tâm, huyện Châu Thành - không nằm trong tầm kiểm soát của công an địa phương.

Cách trinh sát đã phối hợp với Công an huyện Châu Thành và Công an xã Phú Tâm để theo dõi động thái của Đen. Từ đây phát hiện, thời điểm án mạng xảy ra, người này không có mặt tại địa phương.

Hai ngày sau khi vụ án xảy ra, Công an phát hiện Đen đang uống cà phê ở một quán gần nhà nên mời y về trụ sở làm việc. Thời điểm này, các điều tra viên phát hiện trên cổ Đen có đeo một sợi dây chuyền lạ. Trước đó, người nhà của Đen cho biết, y làm nghề bẻ dừa mướn và mua bán dừa thì lấy đây ra tiền mà sắm dây chuyền vàng.

Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai của Đen và hắn khai nhận đã ra tay sát hại bà L.. Sợi dây chuyền chính là tài sản hắn lấy được khi giết nạn nhân. Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên tay Thạch Đen có vết trầy xước. Lúc này, Đen thú nhận thêm, vết trầy xước xuất hiện khi hắn trèo vào nhà bà L. để gây án.

Thạch Đen khai, y nhận bẻ dừa thuê cho người dân ở địa phương và các vùng lân cận. Trong một lần nhận bẻ dừa thuê cho một người khác nên đến nhà bà L. làm việc. Trong lúc làm việc, Đen chừa ra một cây không bẻ nên xảy ra mâu thuẫn với bà L.. Tiếp đó, trong lúc chuyển dừa xuống sông, Đen có làm rơi mấy quả xuống sông nên lại bị bà L. la mắng, bắt xuống sông mò lên. Tức giận vì bị bà L. chửi mắng nên Đen mang lòng thù hận, nảy sinh ý định sát hại nạn nhân.

Qua tìm hiểu từ một số người quen, Thạch Đen biết bà L. không có chồng con, sống một mình trong căn nhà bố mẹ để lại nên đêm 14/9/2018, Đen đột nhập vào nhà nạn nhân từ khu vực ống thông gió ở sàn nước.

Thạch Đen thú nhận tội ác của mình

Chia sẻ về nạn nhân L., ông Trần Văn Bào - Trưởng ban nhân dân ấp Trường Lộc (xã An Mỹ) cho biết: Nạn nhân có quan hệ họ hàng với nhiều người trong xóm nhưng ít qua lại. Quanh năm nạn nhân chỉ biết làm vườn, quanh quẩn ở nhà chẳng đi đâu. Thật không ngờ, người phụ nữ hiền lành, ít va chạm với bên ngoài lại bị sát hại một cách dã man đến như vậy.

Your browser does not support HTML5 video.

Thiếu nữ bị kẻ cuồng dâm sát hại rồi hiếp dâm 2 lần