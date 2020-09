Hồ sơ vụ án: Xác chết người vợ ngược sông Trà Lý trở về kêu oan, tố tội gã chồng `hiền lành`

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc trục vớt thi thể nạn nhân, tổ chức khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Bước đầu xác định, nạn nhân là nữ giới, trên người có nhiều vết thương, đặc biệt là thương tích ở đầu dẫn đến vỡ sọ.

Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, Công an tỉnh Thái Bình tập trung lực lượng điều tra danh tính nạn nhân cũng như truy bắt thủ phạm. Qua xét nghiệm ADN cùng thông tin thu thập được thì xác định nạn nhân là chị Trịnh Thị Mến (SN 1979, trú tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Cơ quan điều tra cũng nhanh chóng xác định được hung thủ gây án là Nguyễn Văn Hảo (SN 1977, trú tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), chồng chị Mến. Ngay lập tức, Công an truy tìm và bắt giữ đối tượng Hảo.

Tại cơ quan điều tra, Hảo khai do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nên đã ra tay sát hại vợ. Cụ thể, tối 10/6/2015, sau khi đi uống bia về, Hảo có hỏi vợ là "don đâu" thì chị Mến văng tục, chửi bậy. Sẵn hơi men trong người cộng với bực tức tích tụ lâu nay, Hảo chạy xuống nhà dưới lấy một ông tuýp bằng sắt dài 60cm lên phòng ngủ "xử" vợ.

Không thấy mẹ ở nhà như mọi khi và phát hiện có vết máu trong phòng nên chúng xúm vào hỏi bố thì Hảo nói mẹ bỏ nhà đi. Khi con cái đã sâu giấc, Hảo mới mò ra vườn kéo xác chị Mến nhét vào bao tải rồi dùng xe máy của chị Mến chở đi phi tang.

Khi ra đến sông Trà Lý cách nhà 15km thì Hảo kéo bao tải chứa xác vợ đẩy xuống sông phi tang. Khi bị hỏi nguyên nhân mang xác vợ ra sông vứt thì Hảo nói, lúc ý chẳng nghĩ gì chỉ nghĩ vứt càng xa càng tốt.

Bao tải chứa xác chị Mến bị đẩy xuống sông không mau bị tuột mất dây buộc nên phần đầu nhô ra bên ngoài. Chính vì lẽ đó mà người dân dễ dàng phát hiện ra xác chết khi đi thể dục vào buổi.

Hảo chạy xe sang Nam Định để trốn nhưng không có bạn bè, người thân. Cuối cùng, hắn quyết định và nhà nghỉ bên đường thuê phòng để ngủ.

Suy đi tính lại thấy bản thân không thể chối tội nên ngày 12/6, Hải đến Công an đầu thú.

Việc Hảo sát hại vợ rồi mang xác ra sông phi tang khiến dân làng vô cùng sốc. Chẳng ai nghĩ một người đàn ông tử tế như Hảo lại có thể ra tay độc ác như vậy.

Ông Nguyễn Như Thiềng - Trưởng Công an xã Bách Thuận cho biết, trước đây vợ chồng Hảo sống rất hòa thuận, đầm ấm. Để kinh tế gia đình vững chắc hơn, chị Mến quyết định đi nước ngoài làm việc (từ năm 2001 đến trước Tết nguyên đán 2015). Trong thời gian này, chị Mến vẫn đều đặn gửi tiền về nhà để xây dựng ngôi nhà khang trang.

Nhưng kể từ tháng 2/2015, khi chị Mến về nước, vợ chồng Mến nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Trước khi án mạng xảy ra khoảng 1 tháng, vợ chồng Hảo quyết định ly hôn vì không thể chịu đựng được nhau.

Hảo khai do mâu thuẫn, uất ức lâu ngày nên sát hại vợ

Hàng xóm sống gần nhà cho biết, trước khi sự việc xảy ra Hảo đã đi uống rượu và than thở "vợ đi khỏi nhà 7 ngày mới về. Cuộc sống nhà người ta thì hạnh phúc còn cuộc sống nhà mình thì chẳng ra gì".

Theo người dân địa phương, Hảo vốn hiền lành, chăm chỉ. Ngày ngày đi làm thợ xây kiếm tiền, về nhà lại tất bật chăm sóc con cái. Thời gian gần đây khi chị Mến từ nước ngoài về thì hai vợ chồng xảy ra lục đục.

Ông Phạm Ngọc Bảo - trưởng thôn Thuận NGhiệp cho biết, người dân đồn nhau chị Mến có quan hệ bên ngoài nhưng đó chỉ là đồn đoán, chưa ai tận mắt chứng kiến. Còn việc vợ chồng chị Mến ra tòa ly hôn là có thật. Hảo cũng từng thừa nhận điều đó.

Thế nhưng hàng xóm láng giềng chẳng ai ngờ được những mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống vợ chồng lại khiến Hảo ra tay độc ác như vậy.

