Kỳ án bao tải xác chết không nguyên vẹn giấu dưới khe suối hé lộ dã tâm bệnh hoạn của gã chồng

Quay lại ngược thời gian về buổi chiều muộn ngày 8/3/2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo từ Công an huyện Yên Châu về việc chị Lò Thị Chung (SN 1982) trú tại bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu mất tích bí ẩn. Ngay lập tức, cơ quan cử tổ trinh sát tinh nhuệ xuống địa bàn phối hợp với Công an huyện Yên Châu và Công an xã Lóng Phiêng tổ chức điều tra, tìm kiếm tung tích chị Chung.