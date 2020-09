Hồ sơ vụ án: Rùng rợn xác chết ướp lạnh trong thùng xốp tố tội gã em họ bất nhân bất nghĩa

"Nuôi ong tay áo"





Ngày 25/5/2012, TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Đào Văn Còn (Sn 1986, quê ở Hậu Giang về tội Giết người , Cướp tài sản. Còn bị tình nhân của Còn là Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1989, quê An Giang) lĩnh án 5 năm tù về tội Không tố giác tội phạm và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.





Nạn nhân trong vụ án gây rúng động dư luận này ;à chị Dương Mộng Thúy (tên khác là Hằng, SN 1986, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang). Chị Thúy và Còn có quan hệ chị em họ.





Theo hồ sơ án, khoảng năm 2007, chị Mộng Thúy thuê mặt bằng ở số 1687 đường Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân để mở quán cà phê H&T. Khi quán ổn định, chị Thúy nghĩ đến đưa em họ là Đào Văn Còn không có công ăn việc làm, ở quê lêu lổng gây phiền lòng cha mẹ nên chị Thúy đã gọi lên phụ giúp công việc bán quán cà phê.





Để Còn tu tâm dưỡng tính, chị Thúy cho hắn ở lại ngay trong quán. Trong thời gian phụ chị bán quán, Còn nảy sinh tình cảm trai gái với Nguyễn Thị Bích Thủy - nhân viên trong quán.





Được biết, ở quên Thủy đã có chồng con nhưng vì cuộc sống khó khăn nên vợ chồng hay mâu thuẫn, sau đó ly hôn. Thủy gửi con nhỏ cho bố mẹ đẻ ở quê rồi lên TP Hồ Chí Minh kiếm kế mưu sinh.

Chiếc thùng xốp chứa thi thể nạn nhân





Cũng theo hồ sơ án, vào đêm ngày 9/9/2010 chị Mộng Thúy rủ Bích Thủy và Dung (một nữ tiếp viên khác của quán cà phê H&T) tổ chức ăn uống sau khi quán đóng cửa. Lúc này, Còn không tham gia ăn uống mà nằm trên giường trong phòng massage để ngủ.





Đến khoảng 23h30 cùng ngày, nhóm của chị Thúy kết thúc cuộc nhậu, chị Dung đi về. Tại quán lúc đó chỉ còn chị Mộng Thúy và Thủy. Cả hai sau khi dọn dẹp xong đã leo lên gác gỗ ngủ.





Lúc này còn tỉnh giấc lôi chai bia ra uống một mình rồi mở điện thoại di động ra xem phim "tươi mát". Đến khoảng 2h ngày 10/9/2010, Còn leo lên gác với mục đích gọi Thủy xuống phòng massage ngủ chung để "vui vẻ".





Song do trời tối nên Còn lầm tưởng Thủy nằm bên ngoài nên với tay ôm nhầm chị Mộng Thúy khiến chị tỉnh giấc, la hét. Biết vơ nhầm chị họ nhưng Còn không buông ra mà dùng tay bịt miệng chị Thúy. Thấy vậy, chị Thúy dùng chân đạp mạnh vào chỗ nhạy cảm của Còn.





Trong lúc tức giận. Còn nhẩy bổ đè lên bụng chị Thúy, dùng tay trái bịt miệng, còn tay phải bóp cổ nạn nhân cho đến khi bất tỉnh nhân sự. Trong khi đó, Thủy ngủ bên cạnh nghe tiếng động thì liền thức dậy tận mắt chứng kiến tội ác của người yêu. Quá hoảng sợ, Thủy chạy khỏi gác đi xuống phòng massage chùm chăn và ngủ quên luôn.





Biết chị họ đã chết, Còn đem thi thể người phụ nữ xấu số xuống bỏ vào trong một thùng xốp lớn. Đây là thùng xốp đựng đá để bán cà phê. Sau đó hắn đi ngủ để giữ sức.





Đến khoảng 5h30 ngày 10/9/2010, Còn dậy mở quán rồi đi đến tiệm tạp hóa mua 10 nghìn đá về đổ vào thùng xốp nhằm mục đích ướp lạnh thi thể chị Thúy.





Tiêp đó, Còn gọi Thủy dậy ăn sáng để cùng tẩu thoát. Lúc này Thủy sợ hãi hỏi về xác chết chị Thúy thì Còn nói bỏ vào trong thùng xốp. Nghe vậy, Thủy có khuyên Còn đến Công an đầu thú nhưng hắn không nghe còn dọa nạt người tình rằng nếu báo thì sẽ giết con trai Thủy, còn nếu theo hắn thì mọi chuyện êm xuôi. Quá sợ hãi, Thủy đành nghe theo nhân tình.





75 ngày đêm chạy trốn tội ác cùng người tình

Sau khi ăn sáng xong, Còn và Thủy đi ra đường đón xe buýt chạy theo hướng chợ Bà Hom, quận 6. Khi đến trước tiệm cầm đồ Thanh Danh trên đường tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo A, quận Tân Bình) thì cả hai xuống xe vào cuộc điện thoại mà trước đó Còn đã cắm vì thiếu tiền. Cả hai thuê phòng khách sạn tại khu vực này để nghỉ ngơi.





Đến trưa 10/6/2010, Còn đi xe buýt qua lại quán cà phê H&T. Khi đến cửa thì thấy bao nước đá do người giao hàng để lại nên vác vào nhà và đổ vào thùng xốp chứa thi thể chị Thúy để tiếp tục ướp xác.





Thấy chị Mộng Thúy đeo trên người nhiều nữ trong nên Còn lột sạch. Tài sản gồm 1 nhẫn vàng, 1 vòng kiềng, 1 bộ vòng cimen… Còn tiếp tục lục soát trong quán, Còn tìm được 2 điện thoại di động và 500.000 đồng của nạn nhân. Còn bình tĩnh thu xếp đồ đạc rồi khóa cửa quán cẩn thận trước khi rời đi. Từ đây, hắn bắt đầu hành trình chạy trốn tội ác.

Chân dung gã họ trai máu lạnh và nhân tình





Còn trở lại khách sạn ở quận 6 đón Thủy rồi cả hai về quê của Thủy tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang để lẩn trốn. 2 ngày sau, Còn chở Thủy đến một tiệm vàng ở địa phương bán số vàng cướp được lấy 17 triệu đồng, bán 2 điện thoại di động lấy được của nạn nhân được thêm 1,4 triệu đồng.





Với số tiền trên, Còn mua một chiếc xe máy Yamaha cũ với giá 17 triệu đồng rồi cả 2 ra huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thuê khách sạn ẩn nấp. Sau khi tiêu hết tiền, Còn lại mang xe máy về đất tiền bán cho một người lạ mặt để lấy 13 triệu đồng. Sau đó, hắn dắt Thủy lang thang ở các tỉnh miền Tây nhằm trốn chạy cơ quan Công an





Trong thời gian Còn và nhân tình trốn chạy thì cơ quan Công an đã phát hiện ra thùng xốp chưa thi thể chị Thúy. Công an xác định, nghi phạm là Còn và Thủy. Nhưng do chúng bỏ trốn nên các điều tra viên phải tác động đến người nhà.





Trong hành trình chạy trốn, Thủy có liên lạc với người nhà và được động viên ra đầu thú để hưởng khoan hầu. Đến khi tiêu xài hết tiền, lại biết khó có thể chạy trốn khỏi lưới trời, nên tầm 5h sáng 23/11/2010 Còn và Bích Thủy đón xe đò tìm đến trụ sở cơ quan CSĐT công an TP HCM xin đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.



