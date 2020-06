Kỳ bí cây ổi “cứ gãi là cười” ở khu di tích Lam Kinh, Thanh Hóa

Được biết, cây ổi kỳ lạ “biết cười” cao khoảng 3 mét, có các cành, nhánh tỏa ra đều ở 4 hướng. Thân cây sần sùi uốn lượn như cây leo, phía dưới gốc có nhiều chỗ lồi lõm, phù lớp rêu xanh.

Cây ổi này được trồng từ năm 1933. Cây ổi này thu hút sự tò mò của nhiều người vì khả năng “biết cười”. Theo những người đã từng chứng kiến, khi gãy vào phần “nách” cây thì lá sẽ rung nhẹ. Đáng chú ý, lá rung nhưng cành không hề rung, kể cả những cành non mới mọc còn đang rất yếu ớt.

Cây ổi sẽ cười khi bị chọc vào "nách"

Khi con người chạm tay vào thân cây, nhắm mắt, đầu óc không suy nghĩ gì thì còn có cảm giác lâng lâng khó tả, thoải mái đến alj lùng. Tuy nhiên, đây là điều mà đến nay vẫn chưa lý giải được.

Bà Trịnh Thị Nghĩa kể: “Tôi vào khu di tích Lam Kinh làm việc được hơn 20 năm, hàng ngày có nhiệm vụ quét dọn khu vực lăng mộ vua Lê Thái Tổ và chăm sóc cây ổi “biết cười” dáng rồng. Cây ổi này lạ, phát triển chậm, quả chỉ to hơn ngón tay cái nhưng cho trái quanh năm, khi chín tỏa mùi hương thơm và thường được hái dâng lên mộ vua. Du khách về tham quan rất thích thú, khi động vào thân cây thì các đầu lá cứ đu đưa nhè nhẹ theo gió”.

Theo sử sách ghi lại, năm 1933, ông Trần Hưng Dẫn (thôn Hành Thiện, Nam Định) đã vào cung tiến. Ông Dẫn vốn hiếm muộn con nên đã cầu tự trước mộ vua Lê Thái Tổ.

Cho đến nay, điều kỳ bí này vẫn chưa được lý giải

Vào năm 1994, khi du khách đến tham quan phát hiện cây ổi đã có những tín hiệu kỳ lạ khi ai đó chạm vào. Theo đó, cứ gãi nhẹ vào “nách” là các tán lá rung lên như đang cười vì nhột.



Đến cuối năm 2001, nhà thơ Hoàng Ngọc Phát (quê Phú Thọ) sau một lần viếng thăm mộ vua Lê, bằng tâm hồn nhạy cảm của thi sĩ khi thấy điều lạ đã đặt tên cho cây ổi là “cây ổi cười”.

Năm 2008, Bộ Khoa học Công nghệ cũng đã có đề án nghiên cứu cấp quốc gia về dòng gen của cây ổi ở Lam Kinh, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Cho đến nay, dù đã gần 90 “tuổi”, nhưng cây ổi vẫn cho lá xanh tốt, quả chín thơm lừng.

