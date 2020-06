Kỵ binh của Việt Nam được dùng trong công việc gì?

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, kỵ binh sẽ được dùng trong bất bất kể công việc gì cần thiết, từ lễ tân nhà nước, các hoạt động nghi thức quốc gia, tới việc phòng chống tội phạm, tuần tra kiểm soát…

Sáng ngày 8/6, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội về dự đợt 2 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã tham gia lễ ra mắt Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ( Bộ Công An ).

Sau khi chứng kiến buổi diễu hành của đoàn kỵ binh, nhiều người đặt câu hỏi, nhiệm vụ chính của kỵ binh ở Việt Nam là gì? Trả lời câu hỏi này, chiều ngày 8/6, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, nhiều nước trên thế giới đã sử dụng lực lượng này trong bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự.



Bộ trưởng cho biết, trước đây Việt Nam đã có lực lượng kỵ binh rồi, nằm trong lực lượng Công an vũ trang. Ky đó, kỵ binh sử dụng cho việc tuần tra ở biên giới. Điều kiện khi đó, đường sá chưa có, các lực lượng phải dùng ngựa để tuần tra. “Ngựa có lợi thế là có thể đi bất kể địa hình nào, bất kể rừng núi, nơi có đường hay không”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Tô Lâm

Cũng theo Bộ trưởng, về thực tiễn, các nước hiện đại vẫn đang dùng ngựa cho nhiều hoạt động của lực lượng Công an, thậm chí sử dụng trong thành phố, đô thị vì ngựa di chuyển ở các ngõ phố rất tốt.

Chính vì thế, sau khi nghiên cứu và được phép của Chính phủ, Bộ Công an đã đầu tư xây dựng trung đoàn kỵ binh Cảnh sát cơ dộng từ việc giúp đỡ, hợp tác với nhiều nước đã phát triển kỵ binh. Hiện số lượng ngựa đang phát triển dần. Bộ sẽ tiếp tục thuần hóa, sử dụng thêm các giống ngựa trong nước, ví dụ như ngựa Bắc Hà ( Lào Cai ).

Đặc biệt, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh về định hướng hoạt động của đoàn kỵ binh như sau: Kỵ binh sẽ được dùng trong bất kể công việc gì cần thiết, từ lễ tân nhà nước, các hoạt động nghi thức quốc gia, tới việc phòng chống tội phạm, tuần tra kiểm soát…

Đoàn kỵ binh của Việt Nam diễu hành trong sáng 8/6

Tuy nhiên, có một vấn đề đặt ra khi buổi diễn hành diễn ra là việc ngựa làm mất vệ sinh đường phố. Nói về vấn đề này, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, đây không phải sự cố chưa lường trước. “Do đặc tính loài ngựa có ruột thẳng, ăn và tiêu hoá liên tục nên vấn đề đảm bảo vệ sinh khi khai thác, sử dụng ngựa sẽ được tính toán kỹ lưỡng", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng dẫn chứng, đoàn kỵ binh của Hoàng gia Anh có thiết bị giữ vệ sinh cho ngựa, hứng chất thải ở đuôi ngựa, các đô thị hiện tại cũng không thiếu thiết bị vệ sinh, hút, rửa chất thải vương vãi trên đường phố. Bộ trưởng cũng khẳng định, việc này không ảnh hưởng nhiều đến vấn đề phát triển, sử dụng kỵ binh tại Việt Nam

Ra mắt đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh

