Kỳ lạ cây dừa biết “khóc” của lão nông Thanh Hóa, trời càng nắng gắt dừa càng "khóc to"

Nói về cây dừa kỳ lạ có “một không hai” tại Việt Nam này, theo ông Cảnh: Cây dừa của gia đình do nông nội ông trồng cách đây hơn 70 năm. Từ khi ông lớn lên rồi xây dựng gia đình thì cây dừa vẫn sống và vẫn ra quả hàng năm. Cây dừa cao khoảng 17 – 18 mét, thân hình già cỗi.

Cây dừa biết "khóc"của gia đình ông Cảnh

Cuối tháng 10/2010, cây dừa trở nên cằn cỗi, có biểu hiện khô héo, đây giống như dấu hiệu của việc một sự sống đang dần chấm hết. “Đến đầu năm 2011, cây dừa héo hết lá, không còn khả năng sống nên tôi định bán cho những người đi mua để xẻ làm cốt pha xây dựng. Tuy nhiên mẹ đẻ tôi không cho bán”, ông Cảnh kể lại.

Đến đầu năm 2012, ông Cảnh thấy cây dừa nhà mình bỗng dưng “hồi sinh”, xanh tươi một cách kỳ lạ. Một thời gian sau cây dừa lại ra hoa, kết quả, thậm chí còn sai hơn cả thời điểm cách đó vài năm. Từ đó, ông Cảnh bỏ luôn suy nghĩ sẽ chặt hạ cây dừa để bán cho người ta làm cốt pha.

Bà Đỗ Thị Loan (vợ ông Cảnh) cho biết, ngày nào cây dừa cũng “khóc”. Những hôm trời nắng to gay gắt thì trên các tán lá dừa phun ra nhiều nước hơn. Gia đình bà Loan không biết hiện tượng kỳ lạ này từ đâu mà có.

Bà Loan kể: “Thấy lạ, ông nhà tôi mang chậu ra hứng nước giọt từ trên tán cây dừa xuống. Ông ấy chỉ hứng khoảng hơn một tiếng thôi, thì có thể hứng được khoảng gần một cốc uống bia. Nước của cây dừa này có màu vàng như nước chè nhạt. Tôi thấy ông ấy uống thử nhưng tôi thì không dám đụng”.

Ông Cảnh và người thân hứng "nước mắt" của cây dừa

Nói về cái cây kỳ lạ có linh tính như người trong vườn nhà mình, ông Cảnh nói thêm: “Chưa bao giờ tôi thấy cây dừa này lại có biểu hiện như thế. Chỉ từ hôm anh em, họ mạc nhà tôi đổ bê tông vào khu mộ tổ dòng họ Mai nhà tôi (cây dừa này cách khu mộ tổ nhà ông Cảnh một bức tường), thì cây dừa bỗng dưng khóc cả ngày lần đêm”.

Vợ chồng ông Cảnh và nhiều người trong gia đình đã đặt một cái chậu dưới gốc dừa và chỉ một lúc sau đã thấy nước từ trên cây rơi xuống đọng trong chậu. Khi chắt nước ra đổ vào chén cho mọi người uống thử thì cảm thấy không mùi, không vị nhưng nước có màu vàng như nước chè nhạt cuối ấm.

Ông Đỗ Xuân Mong (hàng xóm) nhà ông Cảnh cho biết, đây kỳ thực là điều vô cùng kỳ lạ. Bởi rất nhiều nhà trong xóm cũng trồng dừa nhưng không thấy có hiện tượng dừa “khóc” như nhà ông Cảnh.

Từ khi tin cây dừa biết “khóc” xuyên ngày đêm được truyền đi, nhiều người hiếu kỳ đã kéo đến tận vườn nhà ông Cảnh để xem. Nhiều thanh niên trai tráng còn định bắc thang trèo lên ngọn cây để xem thực hư ra làm sao nhưng cuối cùng cũng chẳng ai dám lên vì sợ.

Your browser does not support HTML5 video.