Kỳ lạ gia tộc duy nhất tại Việt Nam có 24 ngón tay chân, chỉ đi dép lúc có sự kiện trang trọng

Đây là gia tộc của ông Võ Văn Cống (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre). Chuyện gia tộc nhà ông Cống thừa ngón tay, ngón chây có từ lâu đời, di truyền qua nhiều thế hệ, cả con trai, con gái đều thừa ngón.

Hồi năm 2014, khi đã ngoài 70 tuổi, ông Cống cho biết, dòng họ bên ngoại của ông có nhiều người thừa ngón như vậy. Ông Ngoại của ông có 24 ngón, còn bà ngoại chân tay bình thường. Họ sinh hơn chục người con, nhưng chỉ có má ông Cống là 24 ngón.

Gia đình ông Cống có 9 anh em trai, trong đó chỉ có người thứ 3 là ông Võ Văn Chẩn và người thứ 9 là ông Võ Văn Cống có 24 ngón. Ông CHẩn có một người con và 1 đứa cháy thừa ngón.

Ông Cống có tất thẩy 12 người con, trong đó có đến 4 người có 24 ngón giống cha. Đó là người con gái thứ hai, cậu con thứ 6, thứ 7 và con gái thứ 9.

Ngón tay, ngón chân của nhiều thành viên trong gia tộc có 6 ngón

Khi cô con gái thứ hai lấy chồng lại sinh ra đứa con cóa 24 ngón. Còn anh con trai thứ 6 lấy vợ cũng sinh đứa con trai có 24 ngón. Chỉ tính từ đời ông ngoại của ông Cống đến giờ đã có 14 người “sở hữu” 24 ngón tay, chân.

Mặc dù khác người ở chỗ “thừa ngón” nhưng ngay từ hồi trẻ ông Cống đã khá tài hoa. Ông tham gia đội bóng của làng rồi tranh giải cấp huyện và luôn là vua phá lưới. Từ đó, người ta gọi ông là “tiền đạo 6 ngón”. Mà ông còn đá bóng chân không vì không có đôi giày nào vừa chân.

Không chỉ có ông Cống, hầu hết những thành viên 24 ngón tay, chân trong gia tọc nhà ông đều thích đi chân đất. Chỉ những lúc phải đi đám tiệc cần sự long trọng thì mới phải mang giầy, dép.

Chỉ riêng trường hợp con gái thứ 9 nhà ông Cống vì con trẻ có phần ngại ngùng vì ngón chân thừa nên cô đã xin phép gia đình được cắt bỏ những ngón chân thừa. Vì thương con gái nên gia đình ông đồng ý cho đi cắt ngón thừa.

Trường hợp người con trai thứ sáu của ông Cống - anh Võ Tấn Đức - mãi tới năm 23 tuổi, khi đi hỏi vợ anh mới tập mang dép, vì đi làm rể phải cho tươm tất. Nhưng chuyện chọn mua được đôi giày hoặc đôi dép cho bàn chân 6 ngón to bè của anh luôn là vấn đề nan giải!

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ