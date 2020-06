Kỳ lạ tập tục vỗ mông tìm “đối tác” của người Mông ở Mèo Vạc, Hà Giang

Những phiên chợ cuối năm của đồng bào Mông trên mảnh đất cao nguyên đá Hà Giang trở nên nhộn nhịp hơn và thu hút nhiều người đến hơn là bởi với những phong tục kỳ lạ.

Bên cạnh tục bắt vợ, nhiều chàng trai còn dùng cách độc đáo để theo đuổi cô gái mà mình thích đó là “vỗ mông”. Nếu chàng trai vỗ được mông cô gái mình thích trước những người khác thì người con gái đó chắc chắn phải làm vợ chàng trai đã vỗ mông. Tất nhiên, 2 người đó cũng phải ưng thuận nhau. Cách này chỉ là vui và để thử thách bản lĩnh của chàng trai đó.

"Vỗ mông" với người Mông ở Mèo Vạc là phong tục đẹp, có ý nghĩa

Trong những ngày hội mùa xuân, thanh niên thường đi theo tốp nam hoặc nữ. Trong khi các chàng trai trổ tài, chúng tỏ sức mạnh qua các trò kéo co, đẩy gậy, thổi sáo, múa khèn thì các cô gái sẽ xúng xính váy áo đến nhảy múa, tụ tập nói chuyện. Nhưng họ cũng không quên nhiệm vụ chính là tìm một “đối tác” phù hợp với mình.

Khi hai ánh mắt đã tìm được nhau, cô gái nhẹ nhàng, kín đáo tách khỏi đám bạn. Chàng trai cũng hiểu ý mà tách khỏi hội ném còn, đẩy gậy để tiếp cận cô gái. Sau đó, chàng trai sẽ dùng tay vỗ mông “đối tác” và buông lời đường mật, tâm tình.

Nếu “ưng cái bụng”, cô gái sẽ quay lại vỗ nhẹ vào mông chàng trai để đáp lại tình cảm. Cứ thế, đôi trai gái vừa đi, vừa vỗ qua vỗ lại để trao nhau lời yêu thương cho đến khi vỗ đủ “chín cặp”. Khi vỗ đủ “chín cặp” có nghĩa là hai bên đã thuận tình ở bên nhau.

