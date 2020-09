Lạ lùng tục `khóc gả` trước khi cưới: Cô dâu khóc to là người đức hạnh, không khóc bị cả làng khinh

"Khóc gả" trước ngày cưới là tục lệ mà bất cứ cô dâu dân tộc Thổ Gia nào cũng phải thực hiện. Cô dâu khóc càng to càng thể hiện được sự đức hạnh, trí tuệ; cô dâu không khóc hoặc khóc bé sẽ bị cả làng kinh thường, chê cười.

Khóc trước khi lên xe hoa về nhà chồng là chuyện hết sức bình thường. Cô dâu khóc do cảm thấy buồn vì sắp phải rời xa ra đình, rời xa nơi mình đã sinh sống sống nhiều năm trời. Khóc trước khi lên xe hoa về nhà chồng là chuyện hết sức bình thường. Cô dâu khóc do cảm thấy buồn vì sắp phải rời xa ra đình, rời xa nơi mình đã sinh sống sống nhiều năm trời.

Cô dâu phải khóc thật to mới thể hiện được đức hạnh, sự hiếu thảo và trí tuệ





Thế nhưng trong cộng đồng dân tộc Thổ Gia ( Trung Quốc ), khóc trước khi cưới là tập tục mà cô dâu nào cũng phải thực hiện. Trước và trong ngày cưới, các cô dâu không có khái niệm cười đùa vui vẻ, họ buộc phải khóc. Thậm chí còn phải khóc theo giai điệu "khóc gả" (khóc khi được gả về nhà chồng) truyền thống do tổ tiên truyền lại.





Tập tục "khóc gả" của dân tộc Thổ Gia được cho là xuất phát từ thời Chiến Quốc ((năm 475-221 TCN). Theo truyền thuyết, trước khi công chúa nước Triệu bị ép gả sang nước Yên, người mẹ đã quỳ dưới chân, khóc lóc và cầu mong cô sớm được trở về. Tục khó cưới có từ đó và được người Thổ Gia duy trì đến ngày nay.





Theo đó, các cô gái Thổ Gia dùng tiếng khóc để "chào mừng" ngày trọng đại của đời mình. Cô dâu bắt đầu khóc lóc cả tháng trước hôn nhân, có những người thậm chí còn khóc từ trước đó vài tháng.

Các thành viên trong gia đình cũng phải khóc cùng cô dâu





Không có quy định nào về ngày phải khóc nhưng không có cô dâu nào được phép khóc ít hơn 3 ngày và thời gian khóc mỗi ngày không dưới 60 phút. Trong 10 ngày tiếp theo, mẹ cô dâu sẽ khóc cùng con mình.





Trong 10 ngày cuối cùng của công cuộc "khóc giả", tất cả nữ giới trong gia đình sẽ cùng khóc với cô dâu. Cô dâu phải khóc thật to, khóc nức nở trong ngày cưới thì cuộc hôn nhân mới được xem là may mắn, suôn sẻ.





"Khóc gả" được xem là một nghệ thuật truyền thống của người Thổ Gia. Các cô gái của dân tộc này bắt đầu được học "khóc giả" từ năm 12 - 13 tuổi. Cô gái nào khóc càng to, càng não bề thì càng được nhà chồng đánh giá cao. Người Thổ Gia coi việc có hát được "khúc khóc giả" hay không là cơ sở để đánh giá đức hạnh, trí tuệ, sự hiếu thảo.





Với người Thổ Gia, khóc giả được chia thành nhiều phần, mỗi phần dành cho một đối tượng nhất định. Ví dụ, khóc bố mẹ, khóc anh chị, khóc cô dì chú bac,s khóc từ biệt tổ tông... hay khóc "cho một ai đó".





Ở trong hôn lễ, các cô dâu cũng phải khóc. Cô dâu nào không khóc sẽ bị hàng xóm láng giềng khinh thường, trở thành trò cười cho cả làng. Thậm chí, có nhiều cô dâu còn bị chính mẹ đẻ của mình đánh đòn vì tội... không khóc trong lễ cưới.





Đối với người Thổ Gia, tiếng khóc biểu lộ niềm vui, sự gắn kết và tình yêu sâu sắc. Họ quan niệm, việc khóc tập thể khiến cho bầu không khí trong đám cưới náo nhiệt hơn, đẩy lùi những xui xerp qua những lời than thở buồn bã và kéo niềm vui cùng với hạnh phúc tới.





Hiện tại, tuy nghi lễ này không còn phổ biến nữa nhưng vẫn có nhiều gia đình người Thổ Gia coi đó là thủ tục bắt buộc trước khi hôn lễ diễn ra.

Your browser does not support HTML5 video.

Kỳ lạ bộ lạc nơi đàn ông trang điểm còn phụ nữ được thoải mái lựa chọn bạn tình





Theo Thanh Mai/SKCĐ