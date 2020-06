Kỷ luật nam sinh lớp 12 quay lén các bạn nữ sinh đi vệ sinh ở TP Hồ Chí Minh

Được biết, sau khi sự việc xảy ra phía nhà trường đã nắm bắt được thông tin và đã giải quyết nhưng nhiều nữ sinh vẫn vô cùng lo lắng. Đáng quan tâm, sau sự viejc này các em nghe thông tin có một hội nhóm trên mạng xã hội chia sẻ, trao đổi các clip quay lén nữ sinh đi vệ sinh, thay quần áo...

Nói về sự việc này, cô Nguyễn Thị Hồng Chương – Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh khai thông tin: Sự việc xảy ra vào giữa tháng 5, khi đó học sinh mới quay trở lại trường học tập sau đợt dịch COVID-19.

Nhà trường có xây dựng khu vệ sinh nam và nữ riêng. Khu vệ sinh nằm ở cầu thang, có một phòng dành riêng cho nam và một phòng dành riêng cho nữ. Ở giữa có vách ngăn nhưng vẫn có một khoảng trốn để cho thoáng khí.

Trường THPT Nguyễn Minh Khai

Ban giám hiệu nhà trường sau đó đã làm việc với phụ huynh, đại diện phụ huynh nhà trường, đưa phụ huỵnh đi khảo sát khu vực nhà vệ sinh – nơi xảy ra vụ việc. Nhà trường cũng ngay lập tức bít lỗ thông giữa hai nhà vệ sinh na, - nữ. Và khu vực này chỉ còn sử dụng làm nhà vệ sinh nữ.

Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã tìm hiểu rõ ràng, nắm bắt chính xác thông tin và lập hội đồng kỷ luật căn cứ vào các quy định, căn cứ vào ý kiến của giáo viên, phụ huynh, quá trình học tập, rèn luyện của học sinh để kỷ luật.

Về hình thức kỷ luật, cô Hồng Chương cho biết: “Đối với việc kỷ luật học sinh phải vừa có lý, có tình, phù hợp với lứa tuổi học sinh vốn rất phức tạp. Các em cần có cơ hội để sữa lỗi, chứ không phải đẩy các em vào ngõ cụt”.

Nhà trường cũng trao đổi với gia đình không la mắng em, mà cần hỗ trợ giúp em nhận ra lỗi để vượt qua lỗi lầm.

