Kỷ niệm 7 năm debut, em út BTS tung ca khúc tặng fan khiến ARMY xúc động vì lời nhắn bí ẩn

Ngày 13/6 tới sẽ là ngày kỷ niệm 7 năm debut của "nhóm nhạc toàn cầu" BTS. Hiện tại, BTS cùng fandom ARMY đang trong chuỗi sự kiện kéo dài đến ngày kỷ niệm trong tuần lễ "FESTA 2020".

Chính trong khoảng thời gian này, 7 chàng trai BTS đã gửi đến người hâm mộ nhiều món quà tinh thần giá trị, tiêu biểu như MV "Airplane Pt.2" quay ở Saipan, bộ ảnh tinh nghịch của cả nhóm, video luyện tập vũ đạo cho sân khấu "Dionysus"... Mới đây nhất, nhiều fan không khỏi sục sôi khi em út Jungkook đã gửi tặng ca khúc "Still with you".

Đúng như tên bài hát, đây chính là lời hứa hẹn anh và BTS sẽ luôn bên fan, cùng đó là lời cảm ơn dành do ARMY đã luôn yêu thương họ suốt những năm qua. Do là món quà tặng fan, "Still with you" của Jungkook được phát hành miễn phí trên nền tảng SoundCloud. Đây chính là lý do khiến trang blog của BTS bị fan "đánh sập" vì muốn đăng đường link dẫn đến bài hát lẫn SoundCloud.

Lời nhắn đầy xúc động dành cho fan.

Ca khúc được sáng tác bởi chính em út BTS cùng producer Pdogg, thể hiện bởi giọng hát đầy cảm xúc của anh chàng. Đặc biệt, nền nhạc acoustic khiến ca khúc trở nên da diết và bắt tai, dễ thẩm hấu hơn.



Chỉ sau gần 1 tiếng ra mắt, bài hát đã đạt hơn 1,5 triệu lượt stream trên nền tảng SoundCloud. Không những thế, từ khóa #StillWithYou và #jungkook lần lượt đạt vị trí thứ 1 và 2 trên top trending thế giới của Twitter; tên Jungkook và bài hát cũng đạt hạng 4 và 6 trên Melon.

Đặc biệt, nhiều fan không khỏi xúc động khi phát hiện ra lời nhắn ẩn và em út BTS gửi đến họ. Cụ thể, khi nhấn vào đường link ca khúc "Still With You", mọi người nhận ra tên file được đặt là "thankyouarmy2020" (cảm ơn ARMY 2020). Mỗi khi vào đường link này, các fan có thể thấy ngay lời cảm ơn đầy ngọt ngào và tình cảm.

Ca khúc là màn tái xuất đầu tiên của nam ca sĩ sau scandal tụ tập với bạn bè tại quán bar ở Itaewon.



Ca khúc "Still with you" được phát hành đánh dấu sự trở lại đầu tiên của Jungkook sau scandal tụ tập với bạn bè tại quán bar ở Itaewon trong thời gian dãn cách xã hội . Vụ việc này khiến anh và những người bạn bị chỉ trích nặng nề; tuy nhiên bài hát mới "ra lò" cùng loạt thành tích khả quan cho thấy Jungkook vẫn nhận được sự ủng hộ đông đảo của người hâm mộ.



BTS Jungkook Still With You Lyrics (방탄소년단 정국 Still With You 가사) [Color Coded Lyrics/Han/Rom/Eng]



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ