 Ngày 1 Kỳ thi THPT Quốc Gia 2020: Kỳ thi đặc biệt chưa từng có tiền lệ

Hôm nay, ngày 08/08, các sĩ tử trên cả nước sẽ chính thức bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, vốn đã được dời lịch do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

Theo chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 năm nay được diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tổ chức các kỳ thi THPT Quốc gia trước đây. Nguyên nhân chính được cho biết là do tác động của dịch COVID-19 và các diễn biến khó lường của dịch trên thế giới và tại Việt Nam.

Các thí sinh sẽ có mặt tại các địa điểm thi từ hôm nay 08/08, chính thức khởi động kỳ thi THPT Quốc Gia 2020 đợt 1



Sau nhiều lần điều chỉnh, thay đổi, kỳ thi THPT Quốc gia 2020 tại Việt Nam năm nay sẽ diễn ra chính thức vào 2 đợt: đợt 1 diễn ra từ ngày 08/08/2020 đến ngày 10/08/2020, đợt 2 dự kiến sẽ được tổ chức khi tình hình dịch bệnh được ổn định và Việt Nam khống chế được nguy cơ lây nhiễm của các ca bệnh.

Ngoài ra, kỳ thi THPT Quốc gia 2020 còn có nhiều điểm khác so với các kỳ thi trước đây: thí sinh được phép mang khẩu trang vào phòng thi, được tháo khẩu trang khi đã ổn định chỗ ngồi trong phòng thi, giám thị được trang bị các thiết bị y tế,… các điểm thi tiến hành khử khuẩn toàn bộ các phòng thi trước khi kỳ thi diễn ra. Mọi công tác chuẩn bị này đều để đảm bảo Sức Khỏe và sự an toàn của các thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Kỳ thi đặc biệt chưa từng có tiền lệ

Theo thống kê từ Bộ Giáo dục & Đào tạo, kỳ thi THPT Quốc gia 2020 nhận được hơn 900.000 hồ sơ đăng ký dự thi từ các thí sinh. Đây là một số lượng hồ sơ rất lớn, trong đó, có hơn 70% thí sinh sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi này để xét tuyển vào các trường Đại học trên địa bàn cả nước. Vì vậy, kỳ thi năm nay, không chỉ có ý nghĩa to lớn với các cán bộ, đơn vị tổ chức kỳ thi, mà còn có ảnh hưởng lớn tới lộ trình học tập của gần 1 triệu thí sinh THPT trên cả nước.

Với ý nghĩa và sứ mệnh to lớn này, không chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo, mà toàn bộ hệ thống chính trị của nước ta đều đặc biệt quan tâm tới diễn biến của kỳ thi.

Như đã thông tin, kỳ thi THPT Quốc gia 2020 sẽ chính thức bắt đầu vào hôm nay, 08/08/2020. Vào 14:00 chiều hôm nay, các thí sinh sẽ có mặt tại địa điểm thi và được phổ biến kiến thức và quy chế thi tuyển sinh.







Các điểm thi đã hoàn thành những công tác chuẩn bị cuối cùng cho kỳ thi THPT Quốc gia 2020



Các thí sinh thuộc diện dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2

Được biết, toàn bộ thí sinh ở thành phố Đà Nẵng , thí sinh tại thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và bốn huyện Quế Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình của Quảng Nam và các khu vực cách ly của các tỉnh, thành khác trên cả nước; các thí sinh thuộc đối tượng F1, F2 sẽ là những đối tượng được dự kiến sẽ tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2, dự kiến sẽ được tổ chức khi tình hình dịch bệnh ổn định.

Theo Thùy Dương/SKCĐ