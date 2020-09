Sáng 3/9: Hơn 26.000 thí sinh tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2

Được biết, có tổng cộng 26.014 thí sinh tại hơn 27 tỉnh tham dự kỳ thi đợt 2 này. Các thí sinh này đã không thể tham dự kỳ thi đợt 1 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng hồi cuối tháng 7 vừa qua. Cụ thể, các thí sinh tại các tỉnh thành này sẽ được phân bố dự thi tại 11 Hội đồng thi thuộc các tỉnh: Đà Nẵng , Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Hà Nội. Trong đó một số địa phương hội đồng thi chỉ có 1 thí sinh tham dự đã gửi nhờ ở hội đồng khác như Nam Định, Hải Phòng..

Các thí sinh làm thủ tục tại hội đồng thi vào ngày 2/9

Lịch thi chính thức Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2

Sáng nay (3/9), các thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán. Ngày 4/9, thí sinh sẽ dự thi bài thi Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội vào buổi sáng, buổi chiều thi môn Ngoại ngữ. Ngày 5/9, là buổi thi dự phòng.

Việc tổ chức thi, Bộ GD-ĐT yêu cầu các hội đồng thi phải đảm bảo 2 nguyên tắc: An toàn Sức Khỏe cho tất cả thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia làm thi, phụ huynh học sinh; an toàn an ninh, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế thi.