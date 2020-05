Kỹ thuật dùng vạt da cơ mỡ bụng tạo hình ngực cho chị em mắc ung thư vú gọn vòng 2, bảo toàn vòng 1

Mới đây, các bác sĩ Khoa Ngoại vú - Bệnh viện K vừa thực hiện thành công kỹ thuật cắt tuyến vú, sử dụng vạt da cơ mỡ của cơ thẳng bụng để tái tạo bên vú bị cắt bỏ và đồng thời nâng ngực bên đối diện để cải thiện tình trạng sa trễ cho 2 nữ bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vú.



​Chị Nguyễn Thị H.43 tuổi quê tại Quảng Ninh may mắn phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm, được phẫu thuật cắt bỏ khối u. Chị H. kể lại thời điểm phát hiện khối u đã có kích thước 5x6cm. Bác sĩ giải thích sau khi hóa trị, chị sẽ được phẫu thuật.

“Thời điểm đó tinh thần tôi như suy sụp hoàn toàn, nhưng nhờ sự động viên của gia đình và tìm hiểu qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi cũng dần yên tâm hơn, mặc dù nhiều lúc tự ti bởi nỗi niềm lo âu thầm kín. Tôi nghĩ đó là tâm lý chung của những chị em không may mắc căn bệnh này”.



Một trường hợp khác là chị Nguyễn Thị D.37 tuổi (quê tại Thái Bình) cũng được chẩn đoán ung thư vú trái, với khối u 3x4cm. Khi có chỉ định phẫu thuật, chị D. bày tỏ nguyện vọng: "phẫu thuật điều trị ung thư nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ được tạo hình thẩm mỹ, tôi không muốn nghĩ tới hình ảnh mất cân đối hai bên ngực".



Tại bệnh viện K, cả hai bệnh nhân nhanh chóng được tư vấn điều trị triệt để ung thư song song với đó là xóa bỏ nỗi lo mất thẩm mỹ vòng 1.

Hình ảnh của bệnh nhân D. trước và sau phẫu thuật tạo hình

TS.BS Lê Hồng Quang - Trưởng khoa Ngoại Vú cùng các chuyên gia của Bệnh viện K sau khi thăm khám toàn diện cho chị đã đưa ra các đánh giá phân tích cho chị H. thấy tuyến vú của chị có thể tạo hình thẩm mỹ được cân đối cả 2 bên khi phẫu thuật. Qua thăm khác bác sĩ nhận thấy vòng 2 của các bệnh nhân tương đối lớn do tổ chức mỡ tích tụ dưới da, là điển hình của nhiều phụ nữ trung tuổi.



Căn cứ vào đó, các bác sĩ đưa ra giải pháp sau khi cắt tuyến vú điều trị ung thư sẽ phẫu thuật tạo hình bằng cách sử dụng vạt da cơ mỡ của cơ thẳng bụng để tái tạo bên vú bị cắt bỏ và đồng thời nâng ngực bên đối diện để tạo sự cân đối hài hòa.



Đầu tháng 05/2020, ekip các bác sĩ khoa Ngoại vú, Bệnh viện K đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật tạo hình, cả hai bệnh nhân mừng rỡ vì vừa điều trị bệnh mà vẫn giữ được vẻ đẹp của mình.

Ảnh minh họa

Tuyến vú sau khi được cắt bỏ đã được tái tạo khá hoàn chỉnh không khiến cho bệnh nhân có cảm giác khuyết thiếu một phần cơ thể, bên tuyến vú đối diện cũng được cân chỉnh trở nên gọn gàng, cân đối.



Mặt khác phần bụng mỡ phía dưới đã trở nên thon gọn không ngờ sau khi lượng da, cơ mỡ được lấy đi được sử dụng để tái tạo tuyến vú.

TS.BS Lê Hồng Quang cho biết, hiện nay kỹ thuật sử dụng vạt da cơ mỡ của cơ thẳng bụng để tái tạo bên vú bị cắt bỏ và đồng thời nâng ngực bên đối diện để cải thiện tình trạng sa trễ được gọi là kỹ thuật 3 trong 1. Đây là kỹ thuật tạo hình tuyến vú cao cấp và khó bậc nhất hiện nay.

Việc triển khai kỹ thuật tạo hình 3 trong 1 là một thách thức lớn cho các bác sỹ phẫu thuật, đòi hỏi việc chuẩn bị phải cực kỳ công phu, phẫu tích tỷ mỉ và chính xác.



Trước đây bệnh nhân thường được phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú hoặc phẫu thuật bảo tồn, treo sa trễ, hay tạo hình vú nhưng với phương pháp này, bệnh nhân vừa được tái tạo bên vú bị cắt bỏ, vừa nâng cấp bên vú còn lại đồng thời làm thon gọn vòng 2.



Sau phẫu thuật, người bệnh phục hồi khá nhanh sau mổ, vết sẹo thẩm mỹ cao. Đặc biệt phương pháp này giúp giữ gìn vẻ đẹp phụ nữ, cải thiện tâm lý cho chị em không còn hoang mang, lo âu hay mặc cảm về ngoại hình.

