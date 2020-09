Lời kể nhói lòng của bé gái 6 tuổi bị bố đẻ bạo hành: `Bố đánh con gãy tay, bố bảo đánh cho chừa`

Liên quan đến vụ bé gái 6 tuổi bị bố bạo hành đến gãy tay, Công an thị xã Từ Sơn ( Bắc Ninh ) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Đồng thời cơ quan chức năng vẫn đang quyết liệt truy bắt đối tượng Đặng Trung Kiên (47 tuổi, trú phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) - bố đẻ cháu Đặng Ngọc Anh (6 tuổi).

Ngoài ra, cơ quan Công an đã khởi tố Đặng Trung Kiên để điều tra về hàng loạt hành vi phạm tội như Tàng trữ trái phép chất ma túy; Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình; Chống đối người thi hành công vụ. Liên quan đến vụ án này, Công an đã tạm giữ người tình của Kiên là Lê Thị Nương (36 tuổi, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội).

Chân dung đối tượng Kiên

Bác sĩ Nguyễn Văn Đức - Phó Khoa ngoại tổng hợp (Trung tâm y tế thị xã Từ Sơn) cho biết, cháu Ngọc Anh nhập viện trong tình trạng hoảng sợ sau khi trải qua một sang chấn tâm lý nặng nề. Hiện các bác sĩ đã bó bột vết xương gãy, sau 1 tuần sẽ chụp x-quang lại xem xương có di lệch hay không.

Nằm điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn, tâm lý cháu Ngọc Anh đã ổn định hơn một chút nhưng nhìn cơ thể gầy gò, cánh tay bó bột trắng xóa khiến ai cũng phải rơi lệ. Ngồi trên giường bệnh Ngọc Anh kể:

"Bố cứ cách 1 ngày lại đánh cháu. Bố lấy gậy sắt, gậy nhựa vụt. Đau lắm, quá nhức luôn. Bố đánh bằng gậy xong còn đạp con vào chậu nước nữa. Bố đánh con gãy tay. Bố bảo đánh cho chừa. Con không tránh được vì bố đóng cửa rồi. Bố bảo đánh cho chừa cái tội thì thôi. Mà con có mắc tội gì đâu".

Đến giờ Ngọc Anh vẫn chưa kết kinh sợ

Bác ruột của Ngọc Anh gạt nước mắt kể: "Tuần trước tôi còn gọi điện thì bố cháu bảo để bố cháu chăm sóc. Mẹ cháu mất sớm, không ngờ về ở với bố thì cháu lại bị hành hạ đến thế này. Rất đau xót. Thực sự là ân hận lắm!".

Về nhân thân đối tượng Kiên, theo điều tra, đây là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, thường xuyên sử dụng ma túy đá, có dấu hiệu hoạt động mua bán ma túy. Khi khám xét nhà Kiên thì thu giữ khoảng 7,7g ma túy các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến việc bạo hành con đẻ của mình. Trong quá trình truy bắt, cơ quan Công an còn thu giữ 1 khẩu súng K59 đã lên đạn cùng 1 cân tiểu ly và khoảng 1g ma túy tổng hợp.

Your browser does not support HTML5 video.

Bé 4 tuổi bị cha mẹ bạo hành dã man ở Bình Dương