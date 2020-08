Kylie Jenner kỉ niệm sinh nhật tuổi 23 bằng áo corset đính pha lê thiết kế riêng giá nghìn đô

Năm nay, sinh nhật của Kylie Jenner có thể không được sang trọng và linh đình như mọi năm do dịch bệnh COVID-19 nhưng trang phục của cô thì vẫn vô cùng sang chảnh. Giám đốc công ty mỹ phẩm triệu đô đã ăn mừng bước sang tuổi 23 vào thứ Hai (10/8) với một chiếc bánh đơn giản và màn thổi nến cùng con gái của cô, Stormi Webster. Cô đã đăng tải bài viết trên Instagram cá nhân: "Đây là món quà tuyệt vời nhất".

Kylie tổ chức sinh nhật đơn giản bên con gái cưng Stormi.

Tuy nhiên, các quy tắc về dãn các xã hội không ngăn được Jenner diện trang phục phù hợp với dịp lớn trong năm này. Kylie đã khoe dáng trên mạng xã hội trong một chiếc áo corset và váy satin Bryan Hearns có thể tùy chỉnh với dòng chữ số La Mã “XXIII” được đính pha lê ở mặt trước. Nữ tỷ phú còn thêm thắt phụ kiện là một hình xăm tạm thời lấp lánh trên ngực của cô để phù hợp với concept pha lê. Cô ấy cũng diện một đôi tất cao đến đùi cũng được đính pha lê theo yêu cầu, mà cô ấy đã mặc đến một bữa tiệc vào tối hôm đó sau khi đổi chiếc chân váy thành một bộ bodysuit bên dưới áo corset, nhà thiết kế cho biết.

Tấm ảnh về bộ corset nghìn đô Kylie đăng tải đã thu hút gần 8 triệu likes trên mạng xã hội Instagram.

Nhà thiết kế Bryan Hearns đã chấp bút để tạo ra một chiếc áo corset có thể tùy chỉnh độ rộng với quần tất cao đến đùi tông xuyệt tông, cả hai đều được đính chữ số La Mã pha lê đại diện cho sinh nhật lần thứ 23 của Kylie Jenner.

“Tôi đã nói chuyện với nhà tạo mẫu của cô ấy, Jill Jacobs về việc cô ấy muốn thứ gì đó màu nude với phần đính pha lê ở tuổi 23 của cô ấy”, Hearns chia sẻ. Nhà thiết kế tài hoa cũng tiết lộ rằng chiếc áo corset vốn đã có giá bán lẻ lên tới 950 USD nay còn được kết hợp với “vài trăm” viên pha lê Swarovski. Có thể thấy Kylie Jenner là một fashionista cực kỳ chịu chi và có gu thẩm mỹ cực phẩm.

Bản vẽ do nhà thiết kế Bryan Hearns chấp bút.

Nhưng nếu để so sánh vào ngày này năm ngoái Kylie đã tổ chức sinh nhật lần thứ 22 trên du thuyền ở Ý với chiếc váy lông vũ trị giá 22.000 USD, thì năm nay vẫn được xem là một bước lùi lớn. Ngôi Sao trẻ quyết định sẽ giữ mọi thứ đơn giản hơn một chút - dù vẫn quyến rũ - trong năm nay.

Mới đây cô nàng đã góp mặt trong MV "WAP" của Cardi B với tư cách khách mời, thu hút 66,8 triệu lượt xem sau năm ngày.

Kylie xuất hiện trong MV "WAP" của Cardi B.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ