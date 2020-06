Lạ đời người phụ nữ hóa trang thành `ma nữ` livestream bán quần áo người chết kiếm bội tiền

Với sự phát triển của ngành thường mại điện tử và hiểu livestream là một cách bán hàng hiệu quả, không ít người Thái đã thử tham gia với hy vọng kiếm thêm chút đỉnh và chị Janita (40 tuổi) đến từ tỉnh Phetchabun là một trong số đó.

Chị Janita từng bán quần áo cũ để kiếm sống. Chị làm công việc đó trong suost 3 năm trời. Chị hay ra mua quần áo ở chợ Rong-Kluea và quần áo của những người đã khuất. Trước khi đem ra bán, số quần áo này được đưa đến đền để trừ ma cẩn thân.

Chị Janita hóa trang thành "ma nữ" để bán hàng

Mỗi ngày chị livestream bán quần áo từ 22h đến 2h sáng hôm sau. Mới đầu, số người theo dõi chỉ khoảng 40 – 50 người, số đơn hàng lẻ tẻ, rất ít. Khi đó chị buồn lắm, từng nghĩ mình không có duyên bán hàng online.

Song trong một dịp tình cờ, chị Janita nghĩ tới việc mặc đồ của người chết, hóa trang thành ma để livestream bán hàng. Không ngờ lần livestream đó có đên shown 4.000 người theo dõi khiến chị cảm thấy vui vô cùng.

Được biết, chị Janita không chỉ là người bán hàng online, chị còn là một người thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, tích lũy công đức cho chủ nhân thực sự muốn mua những bộ quần áo của người đã khuất.

Chị Janita chia sẻ, chưa bao giờ chị sợ hãi với việc mặc quần áo của người chết lên người để livestream bán hàng. Chị cho rằng, đó là điều may mắn và hạnh phúc.

