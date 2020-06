Lạ lùng cây dừa mới tuổi “nhi đồng” đã biết “chửa đẻ”

Cây dừa “nhí” có gốc vẫn nằm trong bầu của trái dừa mẹ nhưng trên ngọn cây đã trổ bông, ra trái non vô cùng lạ lùng.

Cây dừa kỳ lạ này thuộc sở hữu của gia đình ông Dương Mai Phong (xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ). Mặc dù chỉ cao chưa tới nửa mét, rễ vẫn còn bám trong trái dừa mẹ và chỉ có vài nhánh mọc ra... nhưng cây đã trổ 2 bông, có buồng đến 12 trái dừa con.

Nhiều người hiếu kỳ đã đổ đến gi đình ông Phong để tận mắt mục sở thị cây dừa mới tý tuổi đầu đã biết “sinh nở” này. Theo người nhà ông Phong, lúc thăm vườn tình cờ ông Phong phát hiện cây dừa “lạ lùng” này nên đã đưa về nhà đưa vào trong chậu trồng và chăm sóc. Có người từng đến xem và trả giá cây dừa đến 5 triệu đồng nhưng ông Phong không bán.

Cây dừa tuổi thiếu nhi đã biết "chửa đẻ"

Những chuyện lạ lùng liên quan đến cây dừa không ít thế nhưng, cây dừa sống trên đá đến 60 năm mà vẫn ra quả hay cây dừa tí tuổi đầu đã biết “sinh nở” thì quả là hiếm có khó tìm.

Hồi năm 2018, người dân TP Nha Trang từng xôn xao về cây dừa cảnh không chỉ “ sống khỏe ” trên đá mà còn ra hoa kết quả.

Theo đó, cây dừa “độc nhất vô nhị” trên hiện đang được trưng bày ở khu vực công viên Yến Phi (TP Nha Trang, Khánh Hòa). Theo một số người biết chuyện, cây dừa này khoảng 70 tuổi, thuộc giống dừa vàng Bến Tre.

Cây dừa sống trên đá vẫn ra nhiều trái

Sau 10 năm đầu trồng trong cậy nhỏ thì cây được chuyển sang trồng trên đá và được cố định trong một bể nước nhỏ, nhằm cung cấp nước cho dễ dừa sinh sống. Qua kiểm tra, cây dừa chỉ cao 80cm. Trên gần ngọn cây có 8 trái dừa.

Một cán bộ Hội sinh vật cảnh TP Nha Trang cho biết: “Cây dừa vàng này đã có hơn 60 năm sống trên đá liên tục. Điều đặc biệt ở cây dừa này không phải là đắt tiền mà là một cây dừa lạ, ở nước ta khó có cây thứ 2”.

Được biết, cây dừa này hiện do một người đàn ông ở Phú Yên sở hữu. Hiện cây dừa đang tham gia thi tiểu cảnh, trưng bày cho mọi người chiêm ngưỡng.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ