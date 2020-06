Lạ miệng món gỏi nhệch cầu kỳ nhất Việt Nam, làm tuy tốn công nhưng rất đưa mồm

Món gỏi nhệch cầu kỳ làm từ loại cá nhìn giống lươn này vẫn đang rất thu hút sự chú ý của những tín đồ say mê ẩm thực Việt.

Việt Nam trong mắt người dân trong nước và du khách quốc tế không chỉ là một nước với nền văn hóa đặc sắc mà còn là một nơi có biết bao nhiêu món ngon độc đáo. Bản đồ ẩm thực trải dài khắp 3 miền từ Bắc vào Nam, mỗi tỉnh lại có những món ăn đặc sản ngon lành khác nhau mà không phải ai cũng biết.

Mới đây, một bài đăng trong group trên mạng xã hội giới thiệu về món ngon có tên gọi lạ là 'gỏi nhệch' đã khiến không ít người ngạc nhiên, tò mò. Tài khoản facebook Ngô Gia Hùng Sơn giới thiệu món gỏi này như sau: "Đây là món gỏi nhệch của vùng đất Hải Hậu, Nam Định . Thật lòng là rất tốn công nhưng ăn ngon lắm luôn. Món này sướng nhất là cách cuốn gỏi. Mình thấy ngon miệng và sướng vô cùng, ăn bao nhiêu cũng không thấy chán!"

Qua tìm hiểu, món gỏi nhệch này được chế biến từ cá nhệch, một loại cá thoạt nhìn khá giống lươn với thân dài màu nâu. Con trưởng thành có chiều dài từ 70-100 cm, thường sinh sống trong môi trường nước mặn, nước lợ, nước ngọt và nền khí hậu nhiệt đới. Loại cá này thường rất khỏe và hung dữ, chỉ có những người có kinh nghiệm mới có thể bắt nó nên giá thành khá cao. Giá niêm yết tại nhiều nhà hàng trong khoảng 500k – 600k/kg, khi trái mùa thì thậm chí còn bị đội giá lên tới hơn 1 triệu đồng/kg.

Bên cạnh đó, cách chế biến loài cá nhệch này cũng rất cầu kỳ. Đầu tiên, người ta phải xát muối cá nhệch, hoặc dùng tro, lá tre, lá lúa,... rửa sạch để hết chất nhờn rồi cắt tiết và mổ thịt. Thịt cá nhệch được thái thành miếng nhỏ, lau khô rồi bóp với thính gạo và một số loại gia vị khác nhau.





Không chỉ vậy, ở mỗi địa phương, món ăn kèm gỏi nhệch lại có sự khác biệt. Ở Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định thì gỏi nhệch thường được cuốn sẵn trong bánh đa nem, chấm nước chấm dạng lỏng. Trong khi đó, tại Ninh Bình và Thanh Hóa thì món gỏi này được bày trực tiếp trên mẹt, xếp xung quanh là lá sung, rau thơm, tía tô,... rồi chấm với nước chẻo làm từ xương nhệch xay nhuyễn. Ngoài ra cũng có cách khác là giã nhỏ, bóp với mẻ rồi nấu lên, khi ăn có vị béo béo ngậy ngậy và mùi thơm rất đặc trưng.

Tùy thuộc vào mỗi địa phương, người ta sẽ ăn kèm thêm các loại rau như lá ổi, lá lộc vừng, húng quế, đinh lăng, rau má, bạc hà,... Gói một miếng gỏi to ăn, cảm nhận trước tiên là vị giòn tươi, chát chát của các loại rau thơm, rau rừng, sau đó là đến bị ngọt bùi, dai dai của gỏi cá và vị béo ngậy của chẻo chấm, tất cả cùng hòa quyện với nhau rất đưa mồm, khiến người ta cứ muốn ăn hoài, ăn mãi...

Ngon lành đến vậy nên cũng không quá ngạc nhiên khi món gỏi nhệch cầu kỳ này được xem là ẩm thực đặc sản tại nhiều vùng ven vịnh Bắc Bộ. Một số nơi nổi tiếng với món đặc sản lạ vị này là gỏi nhệch Tràng Cát (Hải Phòng), gỏi nhệch Thái Thuỵ (Thái Bình), gỏi nhệch Giao Thuỷ và Nghĩa Hưng (Nam Định),... Đáng chú ý món gỏi nhệch Tràng Cát tại Hải Phòng cùng với gỏi cá mè Bắc Giang và gỏi cá trích Phú Quốc đã lọt top 5 món gỏi đặc sản nổi tiếng nhất Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) công nhận.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ