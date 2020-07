MXH xôn xao thông tin La Tấn cặp kè trợ lý, lập tức người trong cuộc thẳng miệng 'chửi tục' phủ nhận

Từ trước đến nay, La Tấn Đường Yên vốn được biết đến là một cặp đôi đẹp của làng giải trí xứ Trung. Bên cạnh đó, cặp đôi còn là những người tình màn ảnh vô cùng ăn ý thông qua hàng loạt bộ phim như: Loạn thế giai nhân (2012), Nữ đặc công X (2013), Người tình kim cương (2015), Cẩm Tú Vị Ương (2016) và Quá khứ lai (2018).

Năm 2018, cặp đôi tổ chức lễ cưới hoành tráng, ngọt ngào tại Áo. Đến tháng 2/2020, cặp đôi chào đón con đầu lòng, nhiều thông tin cho rằng đó là một cặp sinh đôi.

Thế nhưng mới đây, một vài hình ảnh La Tấn thân thiết quá mức với trợ lý đã dấy lên nghi vấn anh ngoại tình. Cụ thể, ngày 22/7 trang Sohu đưa tin về một vài khoảnh khắc thân mật của ông xã Đường Yên với trợ lý tại phim trường. Từ hình ảnh, clip có thể thấy, La Tấn ân cần chỉnh mũ cho trợ lý, sau đó cả hai khoác tay nhau và vui đùa vô cùng tình tứ.

Hình ảnh La Tấn thân thiết quá mức với trợ lý đã dấy lên nghi vấn anh ngoại tình.





Theo đó, ông xã Đường Yên không hề tránh né việc tiếp xúc thân mật với đồng nghiệp nữ, thậm chí còn tỏ ra vô cùng tự nhiên giống như một thói quen hàng ngày. Không ít khán giả cảm thấy lo lắng cho Đường Yên bởi đây không phải là lần đầu tiên nữ trợ lý của nam tài tử Cẩm Tú Vị Ương gây chuyện thị phi.

Còn nhớ năm 2018, khi La Tấn Đường Yên còn chưa công khai mối quan hệ, khi phóng viên hỏi về việc có phải cặp đôi đã đính hôn và sống chung với nhau hay không, lúc ấy nữ trợ lý đã vô cùng khó chịu trả lời: "Ai chiêu trò người đó tự biết". Câu trả lời ám chỉ việc Đường Yên cố tình dựng chuyện tình cảm để gây chú ý, điều này khiến fan của nữ diễn viên vô cùng tức giận.

Nam diễn viên rất thân thiết với trợ lý.





Liên quan đến vụ việc, trang Sohu cũng dẫn chứng các trường hợp nghệ sĩ bị chồng phản bội do cặp kè với trợ lý như vợ danh hài Vương Bảo Cường, bà xã Mã Dung, nữ diễn viên Hồng Hân... Tuy nhiên, ngay sau tin đồn La Tấn đã có màn đáp trả cực gắt khi lên Weibo cá nhân viết: "Có cái P! *** đi" ("P" là tiếng lóng của netizen xứ Trung dùng để nói bậy).

Ngay lập tức, từ khóa ""La Tấn phủ nhận ngoại tình " một bước leo thẳng lên top 1 top tìm kiếm Weibo. Sau thái độ 'cục cằn' này, không ít người yên tâm khi biết hôn nhân của La Tấn Đường Yên vẫn tốt đẹp. Dù vậy, nhiều người vẫn chờ đợi phản ứng của nàng Vị Ương về lùm xùm tình ái của chồng.

Đường Yên - La Tấn: ngọt từ hậu trường phim.



