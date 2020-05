Lá thư tuyệt mệnh hé nguyên nhân do nữ MC “hot” nhất nhì Hong Kong tự tử bằng khí than

Trang ETtoday mới đưa tin, cựu người dẫn chương trình, quản lý quan hệ công chúng của TVB Quách Lệ Đình (Alison) được bạn trai phát hiện đang ngất xỉu tại nhà riêng, bên cạnh đó là một chậu than được cho là đốt từ ngày 18/5.

Khi được bạn trai phát hiện, Quách Lệ Định trong tình trạng bỏng nặng, hô hấp yếu, cổ tay bị cứa. Cô nôn ra máu nhiều trong quá trình đưa đi cấp cứu. Một số nguồn tin cho biết, cô tự đốt than để tự sát, sau khi cãi nhau kịch liệt với bạn trai.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, cảnh sát địa phương tìm thấy trong của cô một lá thư tuyệt mệt. Trong đó nạn nhân viết, do gặp phải vấn đề về cảm xúc trong giai đoạn này và vô cùng áp lực, nên muốn tìm đến cái chết. Một số người nghi ngờ rằng, nữ MC tự tử vì chuyện tình cảm trục trặc.

Nữ MC qua đời để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả

Ngoài ra, công chúng còn đặt câu hỏi, tại sao Quách Lệ Đình tự tử bằng cách ngạt khí than nhưng lại liên tục nôn ra máu. Tuy nhiên, vì đang trong quá trình điều tra nên cảnh sát chưa công bố kết luận cuối cùng liên quan đến những thắc mắc trên.

Được biết, Quách Lệ Đình là gương mặt quen thuộc với khan giả Hong Kong. Cô từng kết hôn nhưng sau đó đã ly dị. Một thời gian sau cô có bạn trai mới, anh ta hơn cô đến 13 tuổi. Cặp đôi sống chung tại một căn hộ trong tòa nhà nằm trên đường Mongkok, Hong Kong. Cô được đánh giá là một người nhiệt huyết, có chuyên môn ở đài TVB.

Sau nhiều năm làm MC cho TVB, cô quyết định nghỉ việc. Trước khi có tin tự tử, cô là giám đốc quan hệ công chúng cho một công ty ở Hong Kong. Người bạn trai của Quách Lệ Đình được xác định làm về giáo dục tại tòa nhà ở Prince Edward Road West, Mongkok, Hong Kong.

Quách Lệ Đình có học vị cao, có tài và luôn được đánh giá là người nhiệt huyết trong công việc. Dư luận Hong Kong đến nay vẫn chưa thể tin được sự thật nữ MC tài năng đã qua đời.

