La Vân Hi: Con đường trở thành nam idol bị bỏ ngỏ và quyết tâm tự lực cánh sinh thử sức với điện ảnh

La Vân Hi là ai?



La Vân Hi là nam diễn viên , ca sĩ triển vọng người Trung Quốc sinh ngày 28 tháng 7 năm 1988. Tên thật của nam diễn viên là La Dực, tên tiếng Anh là Leo, anh sinh ra ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tốt nghiệp tại Học Viện Hý Kịch Thượng Hải. Thành phố này được mệnh danh là Thiên Phủ Chi Quốc - đất nước thiên đường, hay thường được gọi là thành phố hạnh phúc nhất Trung Quốc. Anh xuất thân từ gia đình thư hương, cả bố và mẹ đều là giáo viên. Anh là con một không có anh chị em.

La Vân Hi đam mê múa từ bé La Vân Hi đam mê múa từ bé

Bởi vì bố anh là giáo viên dạy múa, cho nên từ nhỏ La Vân Hi đã được giảng dạy chuyên nghiệp về múa, đặc biệt là múa dân gian. Về sau anh chịu sự ảnh hưởng của bố mà bắt đầu học tập ballet. Năm 2003, La Vân Hi bằng tiết mục biến tấu "Vương Tử Hồ Thiên Nga" mà tiến vào chung kết giải múa đơn cúp học sinh lần thứ 7. Năm 2005, anh đồng thời trúng tuyển vào Học Viện Vũ Đạo Bắc Kinh và Học Viện Hý Kịch Thượng Hải. Cuối cùng anh đã lựa chọn Học Viện Hý Kịch Thượng Hải, khoa trình diễn ballet chuyên nghiệp để học tập. Anh có 11 năm theo học múa dân gian và múa ballet chuyên nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp Học Viện Hý Kịch Thượng Hải, La Vân Hi đến Macau để làm việc, tham gia dạy học tại Học viện múa Macau. Năm 2009, trong quá trình dạy học tại Macau, anh được vinh dự trở thành một trong những người múa dẫn đầu tham dự lễ kỷ niệm mừng 10 năm Macau trở về với Trung Quốc trước các vị nguyên thủ quốc gia. Tiết mục múa "Bôn Nguyệt" của anh nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Về sau, La Vân Hi trở về cố hương Thành Đô, tiếp tục làm một giáo viên dạy múa.

Sự nghiệp từ nam idol thành diễn viên được yêu thích

Những tưởng La Vân Hi sẽ dành nửa đời còn lại gắn bó cùng nghiệp múa như bố của mình nhưng mọi thứ đã rẽ hướng khi La Vân Hi debut với vai trò là thành viên của nhóm nhạc JBOY3 vào năm 2010. Nhóm nhạc này hoạt động được 2 năm và cho ra được 3 ca khúc thì bất ngờ tan rã.

La Vân Hi chia sẻ anh tự tin nhất khi ở trên sân khấu hát và nhảy

Năm 2012, nhóm nhạc JBOY3 giải tán nhưng điều này cũng không thể ngăn cản ước mơ trở thành nam idol của La Vân Hi. Tháng 4 cùng năm, La Vân Hi cùng Phù Long Phi thành lập nhóm nhạc mới, gọi là Song Tử JL. Trong thời gian hoạt động trong nhóm nhạc, La Vân Hi lần đầu tiên có cơ hội làm diễn viên chính trong bộ phim điện ảnh "Gặp anh ở thời gian đẹp nhất" cùng Đàm Tùng Vận. Tháng 4 năm 2013, vì một số nguyên nhân, tổ hợp Song Tử JL buộc phải giải tán.



Vai chính đầu đời của La Vân Hi

Thấy bản thân có năng lực diễn xuất từ sau vai diễn chính đầu đời, La Vân Hi đã tự lực cánh sinh dấn thân vào ngành điện ảnh từ năm 2013. Thời gian đầu theo đuổi diễn xuất, La Vân Hi vướng phải nhiều điều tiếng. Anh bị người ta đồn rằng nhờ có ngoại hình mới được vào vai nam chính khi chưa được đào tạo qua trường lớp, thường xuyên bị đạo diễn mắng. Với tinh thần cầu tiến, La Vân Hi không ngại đi hỏi kinh nghiệm của người khác, ngồi xổm trên sân khấu để xem diễn viên chuyên nghiệp diễn và tìm đến giáo viên dạy diễn xuất để rèn luyện và trau dồi.

Con đường diễn xuất trở nên rộng mở hơn với anh vào năm 2014 khi La Vân Hi đồng thời được kí hợp đồng với công ty giải trí và thử sức với vai diễn Hà Dĩ Thâm thời niên thiếu trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng "Bên nhau trọn đời".

La Vân với vai diễn ấn tượng trong Bên nhau trọn đời (2015)

Nhờ tác phẩm này giúp anh nhận được chú ý từ phía khán giả. Năm 2017, nam diễn viên đảm nhận vai nam chính trong phim Bác Sĩ Nhi Khoa. Ngoài ra, anh còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim khác như: Chào anh người ngoài hành tinh (2014), Hạnh phúc mãn đường (2016), Thượng cổ tình ca (2017)...

Tuy nhiên, cái tên La Vân Hi chỉ thực sự gây được nhiều chú ý sau khi tham gia dự án huyền huyễn “Hương Mật Tựa Khói Sương” cùng Đặng Luân và Dương Tử. Sở hữu khuôn mặt đẹp như tạc tượng với chiều cao 1m77, La Vân Hi đích thị là Dạ thần Nhuận Ngọc “ôn nhu như ngọc, dịu dàng như nước” bước ra từ tiểu thuyết.

La Vân Hi được mệnh danh là nam thần cổ trang

Năm 2020, anh tái xuất màn ảnh nhỏ thông qua vai nam chính trong phim Nguyệt thượng trọng hỏa . Nội dung nói về chuyện tình cảm đầy sóng gió giữa chủ nhân của Nguyệt Thượng Cốc - Thượng Quan Thấu ( La Vân Hi thủ vai) và thiếu cung chủ của Trọng Hỏa cung Trọng Tuyết Chi (Trần Ngọc Kỳ thủ vai).

Và mới đây La Vân Hi đang đảm nhận vai nam chính Viên Soái trong bộ phim mới "Nửa là đường mật nửa là thương đau" gây sốt.

La Vân Hi trong vai tổng tài Viên Soái

Đời tư của La Vân Hi

Hồi đầu năm 2020, trên các trang tin truyền thông rộ lên không ít tin đồn mỹ nam La Vân Hi của "Hương Mật Tựa Khói Sương" đã có vợ. Sự thật là La Vân Hi không kết hôn nhưng đã có bạn gái là người ngoài ngành giải trí. Nên mối tình này được giữ bí mật, danh tính của cô gái vẫn chưa được tiết lộ vì lý do riêng tư của cặp đôi. Danh tiếng của La Vân Hi trong giới giải trí rất tốt, nam diễn viên cũng giỏi việc ngoại giao nên một số nhà đầu tư rất thích anh ấy.

La Vân Hi được yêu thích vì đời tư sạch sẽ không thị phi

Tính cách của La Vân Hi theo như chính anh chàng tự miêu tả là một "trạch nam" (Trạch nam là cách gọi những chàng trai không thích ra ngoài và chỉ muốn làm tổ trong nhà) chính hiệu. Sở thích của nam diễn viên là đọc sách và luyện chữ trong lúc rảnh rỗi.

Những ca sĩ mà La Vân Hi yêu thích gồm có: T rần Dịch Tấn, Trương Tịnh Dĩnh và nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang.

