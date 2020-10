Nam thần La Vân Hi bỗng hóa nam thần... kinh ở hậu trường Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương

Lên sóng tối 27/9 vừa qua, phim Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính hiện đang là một những phim hot nhất thời điểm hiện tại. Vốn được biết đến với danh xưng "mỹ nam cổ trang", đây là lần hiếm hoi nam diễn viên 8x đóng phim hiện đại, trong vai tổng tài lạnh lùng.

Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương xoay quanh mối quan hệ của cặp 'thanh mai trúc mã' Giang Quân (Bạch Lộc) và Viên Soái (La Vân Hi). Cả hai vốn là cặp đôi chí chóe từ khi còn trên ghế nhà trường, sau nhiều năm xa cách bỗng dưng gặp lại trên thương trường khốc liệt.

Trên phim La Vân Hi hóa tổng tài bá đạo

Sau những tập đầu, Viên Soái (La Vân Hi) gây ấn tượng mạnh mẽ với hình tượng chàng tổng tài lạnh lùng, bá đạo cùng tài năng xuất sắc trên thương trường. Để hóa thân thành nhân vật như thế, nhiều người cho rằng ít nhiều con người bên ngoài của mỹ nam sinh năm 1988 cũng sẽ có vài nét tương đồng với Viên Soái.

Nhưng không, khi hậu trường Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương được hé lộ khiến nhiều người ngã ngửa. Khi thoát vai, La Vân Hi bỗng hiện 'nguyên hình' là một chàng thanh niên với tâm hồn trẻ thơ, thường xuyên làm ra những hành động hài hước phía sau ống kính.

Tại clip hậu trường, La Vân Hi đã quay ngoắt 360 độ, từ nam thần hóa thành nam thần... kinh bởi những hành động không ai đoán được. Anh chàng có thể thoải mái nhảy múa, làm những hành đông đáng yêu để khiến mọi người vui vẻ. Trong nhiều phân cảnh, Bạch Lộc không chịu đựng nổi mà đứng lên góp vui cùng.

Nhưng ở hậu trường lại nhắng nhít thế này đây



Sau khi xem xong đoạn clip, nhiều người tự hỏi hình tượng lạnh lùng của tổng tài La Vân Hi đã rơi đâu mất rồi. Tuy nhiên, không ít người bị 'đốn gục' bởi sự đáng yêu, tự nhiên và hài hước của anh chàng.



Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương hiện đang được phát sóng lúc 20h các ngày thứ Hai, thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần trên iQIYI.



