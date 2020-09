La Vân Hi ga lăng thế này, đâu chỉ nữ chính là hội chị em cũng đổ rầm rầm mất thôi!

Sau bao ngày ngóng đợi, cuối cùng Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính đã chính thức lên sóng vào tối 27/9 vừa qua. Sau khi ekip đoàn làm phim khiến fan hú hét bởi cảnh hậu trường cảnh hôn cực nóng bỏng của cặp chính, những tập đầu Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương tiếp tục làm người xem tan chảy bởi những khoảnh khắc ngọt ngào.

Dù đã xuất hiện ở tập 2, thế nhưng đến tập 3 nhân vật Đỗ Lỗi (Cao Hãn Vũ) mới dần được hé lộ thân phận cùng âm mưu riêng. Do muốn chiến thắng Viên Soái (La Vân Hi) trên thương trường, Đỗ Lỗi đã tiếp cận Giang Quân (Bạch Lộc).

Ở tập 2, Đỗ Lỗi đã giúp Quang Quân để gặp được Lâm Thái Mặc - quản lý bộ phận đầu tư của MH. Đến tập 3, anh ta tiếp tục theo dõi Wechat của Giang Quân, theo cô đến quán cà phê làm việc, giúp cô xử lý công việc mà Viên Soái giao cho, thành công xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cô nàng.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa anh "bánh xe" và chị "kiến" dường như lại chẳng suôn sẻ như thế. Cả 2 liên tục khẩu chiến, Viên Soái cố ngăn Giang Quân lún sâu vào công việc ở ngành ngân hàng trong khi cô nàng lại muốn chứng minh bản thân để trụ lại MH.

Tuy nhiên, chuyện này chẳng là gì bởi khán giả còn đang mải 'rung rinh' với những hành động ga lăng, ấm áp và vô cùng tinh tế Viên Soái dành cho crush Giang Quân của mình. Khi thấy Giang Quân bất ngờ bị 'bà dì' ghé thăm, Viên Soái chủ động cởi áo khoác của mình cho cô mặc, cúi xuống buộc giày cho cô.

Bên cạnh đó, anh còn lấy xe đưa crush về, không ngại đi mua băng vệ sinh, pha trà gừng đường đỏ cho Giang Quân uống. Đặc biệt, anh còn cổ vũ cô đừng chùn bước trong công việc, từng bước công nhận thực lực của cô.

Cuối tập 4 cũng bất ngờ hé lộ lý do khiến Giang Quân từ một cô bé yếu đuối trở nên mảnh mẽ, kiên cường. Đó chính là cái chết của ba cô, điều này khiến Giang Quân vô cùng đau khổ, cố gắng thực hiện ước nguyện của ba, trở thành một con người hoàn toàn mới.



Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương hiện đang được phát sóng lúc 20h các ngày thứ Hai, thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần trên iQIYI.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ