Lại Quán Lâm bất ngờ bị fan quay lưng, bóc phốt: Còn đang sống chung với bạn gái lớn tuổi?

Lại Quán Lâm (Lai Guan Lin) có lẽ không còn là cái tên xa lạ gì với giới trẻ Việt. Mỹ nam xứ Trung này sinh năm 2001 tại Đài Loan, được nhiều người biết đến với vai trò em út của nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng Wanna One.

Vào năm 2017, Lại Quán Lâm (Lai Guan Lin) đại diện công ty quản lý Cube Entertainment tham gia PRODUCE 101 mùa 2. Với hình tượng ngây thơ và ngoại hình sáng sân khấu, Lại Quán Lâm đạt hạng 7 chung cuộc, góp mặt trong đội hình 11 thành viên của Wanna One.

Lại Quán Lâm

Sau khi Wanna One tan rã, Lại Quán Lâm trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp, tham gia nhiều gameshow và đóng chính trong phim A Little Thing Called First Love. Đầu tháng 8/2019, Lại Quán Lâm khởi kiện Cube Entertainment do tranh chấp hợp đồng, từ đó cũng dừng mọi hoạt động quảng bá ở Hàn.





Tuy nhiên, sáng 24/11, Lại Quán Lâm bất ngờ bị truyền thông Trung Quốc đăng tải hình ảnh hút thuốc và vô tư khạc nhổ nơi công cộng. Sau khi nhận về làn sóng chỉ trích khủng khiếp, nam thần tượng 19 tuổi đã lên tiếng xin lỗi, cũng hứa sẽ không bao giờ tái phạm.

Lại Quán Lâm bất ngờ bị truyền thông Trung Quốc đăng tải hình ảnh hút thuốc và vô tư khạc nhổ nơi công cộng

Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi hàng loạt fan hâm mộ của Lại Quán Lâm quay lưng, bóc phốt lại anh chàng. Theo fan, hành động của nam idol chỉ như 'giọt nước tràn ly' bởi họ cảm thấy anh chàng đã ngày càng thay đổi.



Ngoài fan Trung, fanpage lớn của Lại Quán Lâm tại Việt Nam với hơn 500 nghìn lượt theo dõi cũng bất ngờ tuyên bố đóng cửa. Sau đó, Ngôi Sao sinh năm 2001 còn bị tung video chất vấn fan, tỏ ra khó chịu khi quá nhiều người hâm mộ đến đón mình tại sân bay.

Fanpage lớn của Lại Quán Lâm tại Việt Nam với hơn 500 nghìn lượt theo dõi cũng bất ngờ tuyên bố đóng cửa





Đặc biệt, nhiều người còn soi ra thông tin Lại Quán Lâm đã có bạn gái và hiện đang sống chung với cô nàng này. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc người hâm mộ phát hiện cả hai đến quán cà phê mèo trong một ngày, cùng 'ngả ngớn' trên một chiếc ghế số pha.

Ngay lập tức, thông tin về người được cho là bạn gái của Lại Quán Lâm được nhiều người truy lùng và nhanh chóng có tin tức. Và tất nhiên, thông tin này càng khiến nhiều người thêm sốc nặng.

Nhiều người soi nam idol đang sống chung với bạn gái lớn tuổi



Theo CĐM, cô gái này có tên là Trương Gia Tịch, sinh năm 1991 (có người nói là 1993). Cô nàng 9x này từng theo học khoa Biểu diễn của Học viện Hí kịch Thượng Hải, là bạn học của Đặng Luân và Lý Hiện. Được biết, Gia Tịch từng tham đóng phim nhưng không nổi tiếng. Hiện tại, cô nàng chuyển công tác về làm nhân viên của Mango Studios, làm cho đài truyền hình Hồ Nam.

Gia Tịch đội chiếc mũ mà fan cứng dành tặng Lại Quán Lâm

Khi phát hiện vụ việc, fan của Lại Quán Lâm vô cùng tức giận khi phát hiện Gia Tịch đội chiếc mũ mà fan cứng dành tặng nam idol (có thể anh chàng đã tặng lại bạn gái). Chiếc mũ này trên thế giới chỉ có 2 chiếc, trong đó 1 chiếc đã được fan giữ lại làm kỷ niệm.

Anh chàng tiếp tục viết thư tay xin lỗi

Dù tối 24/11, Lại Quán Lâm tiếp tục viết thư tay xin lỗi trên trang cá nhân nhưng có vẻ động thái này không đủ xoa dịu lòng fan hâm mộ.



