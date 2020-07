Truy vết bệnh nhân 416, Đà Nẵng lại phát hiện hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngay từ khi công bố thông tin về ca nghi nhiễm COVID-19 nay là bệnh nhân 416, Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn TP đã ra quân tổng kiểm tra lưu trú, đặc biệt là các địa phương có nhiều người nước ngoài lưu trú đã phát hiện nhiều trường hợp người nước ngoài nhập cảnh và lưu trú trái phép.

Sáng 25/7, trong cuộc họp trực tuyến với Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng báo cáo đến tối 24/7, thành phố phát hiện thêm 21 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, chủ yếu là người mang quốc tịch Trung Quốc.



Lực lượng chức năng kiểm tra người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn quận Sơn Trà

Đến trưa 25/7, lực lượng chức năng thành phố này đã kiểm tra 14 hộ gia đình có người nước ngoài ở, 374 nhà nghỉ, khách sạn, homestay, nhà cho người nước ngoài thuê, resort, chung cư... Qua đó, công an xác định có 9 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, 14 trường hợp chưa khai báo tạm trú.



Trong số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, hiện 2 người đang cách ly tại Trong số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, hiện 2 người đang cách ly tại Bệnh viện , 7 người được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Các đối tượng này sẽ được lấy lời khai để cơ quan chức năng nắm rõ lịch trình, cũng như thủ thuật nhập cảnh trái phép.



Trước đó, ngày 11/7, Công an Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính tại số 39 Dương Tử Giang (Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.



Tiếp đó, ngày 16/7, Công an Đà Nẵng kiểm tra hành chính khách sạn East Sea (đường Loseby, Sơn Trà) phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và đang tiếp tục điều tra.



Ngay sau đó, các đối tượng này được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho kết quả đều âm tính.



Cùng ngày, Công an Đà Nẵng đưa 17 người Trung quốc đến một khách sạn và giao cho Công an quận Sơn Trà giám sát, không cho họ đi ra cộng đồng. Những người còn lại đang được cách ly ở các cơ sở y tế khác.



Tối 21/7, Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép theo Điều 348, Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 3 nghi can, gồm 1 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam trong đường dây đưa 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.



Trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp hiện tại, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ người nước ngoài lưu trú trái phép, đề nghị người dân trình báo.

Theo Hà Ly/SKCĐ