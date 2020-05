Lại thêm một cây phượng cổ thụ bật gốc, đổ rạp trong khuôn viên trường tiểu học ở Đồng Nai

Cây phượng cổ thụ bất ngờ đổ rạp sau cơn mưa lớn, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Tin tức mới nhất ngày 31/5, Tổ Quốc dẫn lại thông tin từ lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cây phượng bật gốc đổ trong khuôn viên 1 trường tiểu học.

Cụ thể, vụ việc xảy ra trong khuôn viên trường tiểu học Nguyễn Du, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ vào chiều 30/5. Rất may, vụ việc xảy ra vào cuối tuần, học sinh không đi học nên không có thương vong về người.

Được biết, cây phượng cao hơn 12m, đang nở hoa đỏ rực; gốc cây có đường kính gần 1m và chia làm 2 nhánh lớn, khi đổ rạp đã bao trùm một phần khuôn viên trường. Ngay khi sự cố xảy ra, lãnh đạo trường đã nhanh chóng tiến hành cắt cành và thu dọn cây.

Zing dẫn lại lời của bà Lê Ngọc Ninh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Mỹ chiều 31/5 cho biết, thời điểm xảy ra cây bật gốc có xảy ra mưa lớn. “Sau vụ cây đổ ở quận 3, TP.HCM khiến một em tử vong và nhiều em khác bị thương, lãnh đạo trường tiểu học Nguyễn Du đã kiểm tra và phát hiện cây phượng trên có dấu hiệu bất thường nên kiến nghị chặt bỏ. Tuy nhiên, nhà trường chưa kịp chặt thì cây đã bật gốc”, bà Ninh cho biết.





Theo thông tin ban đầu, vị trí cây phượng bị đổ nằm ở khu vực cổng phụ của trường đã đóng cửa. Rất may, vụ việc xảy ra khi không có học sinh xung quanh nên không có ai bị thương. Thời gian gần đây, liên tục xảy ra các vụ cây phượng đổ khiến nhiều người hoang mang. Mới 29/5, một cây phượng trong trường tiểu học Thái Hoà A phường Thái Hòa (TX Tân Uyên, Bình Dương ) bật gốc đổ xuống đúng thời điểm học sinh đã tan học về nhà.Theo thông tin ban đầu, vị trí cây phượng bị đổ nằm ở khu vực cổng phụ của trường đã đóng cửa. Rất may, vụ việc xảy ra khi không có học sinh xung quanh nên không có ai bị thương.



Nghiêm trọng nhất là vụ việc sáng 26/5, một cây phượng cổ thụ trong khuôn viên trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) bất ngờ trốc gốc, đổ ngã đè lên 18 em học sinh đang chuẩn bị vào lớp. Vụ việc đã khiến một em học sinh tử vong và 17 em bị thương phải nhập viện cấp cứu.



Sáng 28/5, tại trường Cao đẳng công nghệ Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cũng xảy ra vụ việc cây phượng đường kính khoảng 1m bất ngờ bật ngã. Trong chiều cùng ngày, cơn mưa lớn đã khiến cây phượng cao khoảng 20 m bên cạnh trường đại học Văn Hóa TP.HCM (quận 9) đổ gục, đè lên xe tải đang đậu ven đường. Rất may, cả 2 vụ việc đều không gây thương vong về người.



