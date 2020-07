3 loại mặt nạ cho da dầu từ các loại trái cây mùa hè, làm sạch sâu kiềm dầu hiệu quả

Trong số các loại da thì da dầu cũng được ví như một “cô nàng” đỏng đảnh và khó chiều. Bởi lẽ nếu làm sạch quá kỹ da vẫn sẽ bị khô và tăng tiết bã nhờn, còn nếu không không loại bỏ hết lớp dầu bóng sẽ tạo điều kiện cho bụi bẩn và vi khuẩn bám trên da gây mụn.

Việc chăm sóc da dầu thật không dễ dàng, đặc biệt là vào những thời điểm nắng nóng. Các loại mặt nạ từ trái cây có thể cung cấp các dưỡng chất thiết yếu, có khả năng kiểm soát dầu nhờn, đồng thời ngăn ngừa các vấn đề mụn, xỉn màu vỗ về làn da dầu của các cô nàng.



Lưu ý những loại quả thường được sử dụng làm mặt nạ kiểm soát dầu thường có vị chua như chanh, dâu… Dù giàu vitamin nhưng những quả này còn chứa hàm lượng axit không hề nhỏ. Vì thế, chúng có thể gây tác dụng phụ là khiến da nhạy cảm hơn trước ánh nắng mặt trời, hoặc gây khô da.



Do vậy khi sử dụng các loại mặt nạ kiềm dầu từ trái cây, chị em nên kết hợp bước đắp mặt nạ với bước dưỡng ẩm da để cân bằng độ ẩm.

Dâu tây rất giàu Vitamin C và E cùng tính chua dịu thường được sử dụng như một chất làm se da tự nhiên. Loại axit trong dâu tây có tác dụng chẳng khác nào loại tẩy da chết tự nhiên.



Đắp mặt nạ dâu tây còn bổ sung axit salicylic dồi dào, có tác dụng trị những vấn đề về mụn.Loại mặt nạ này phù hợp với da dầu, da mụn và da hỗn hợp.



Chuẩn bị nguyên liệu: 1 thìa cà phê nước cốt chanh, 2 lòng trắng trứng, 3 thìa cà phê mật ong, 125g dâu tây, 1 thìa cà phê đường nâu.



Cách làm:



- Giã nhuyễn dâu tây rồi thêm các nguyên liệu còn lại vào và trộn đều hỗn hợp.



- Nhẹ nhàng thoa hỗn hợp lên da theo chuyển động tròn vừa làm sạch dầu nhờn lại tẩy tế bào chết trên da.



- Sau 10 phút, rửa sạch mặt với nước mát.



Cả đu đủ và dứa đều có công dụng làm sáng da tuyệt vời. Đu đủ rất giàu papain, một loại enzyme giúp loại bỏ da chết, thành phần beta caroten như chất kháng viêm dưỡng da và ngừa mụn.

Thành phần papain trong đu đủ còn có khả năng triệt tiêu tạp chất và bã nhờn trên da. Trong quả dứa có chứa hất bromelain cũng có tác dụng loại bỏ da chết, tăng cường sản sinh tế bào da mới mạnh mẽ.



Hai loại nguyên liệu này kết hợp với nhau vừa làm sạch sâu, kiểm soát nhờ, tẩy tế bào chết lại còn giảm thiểu nguy cơ gây mụn.



Chuẩn bị nguyên liệu: 50gr đu đủ thái nhỏ, 1 thìa cà phê nước ép dứa nguyên chất, 1 thìa cà phê bột ngô.



Cách làm:



- Đu đủ cắt miếng nhỏ, dứa ép lấy nước



- Cho hỗn hợp đu đủ, nước ép dứa và bột ngô vào máy xay. Xay cho hỗn hợp nhuyễn và mịn.



- Thoa hỗn hợp thu lên da mát xa nhẹ nhàng và chờ khoảng 15 phút rồi rửa sạch mặt với nước ấm.



Đừng tưởng da dầu không cần dưỡng ẩm. Nếu bạn cứ ra sức làm sạch và kiềm dầu sẽ khiến da bị khô, càng tiết nhiều dầu hơn.



Quả đào có khả năng dưỡng ẩm phù hợp với mọi loại da kết hợp với sữa chua công dụng làm mềm da. Ngoài ra, thành phần axit lactic và protein trong sữa chua giúp kích thích quá trình tái tạo da đồng thời se khít lỗ chân lông.



Chuẩn bị nguyên liệu: Nửa quả đào, 62gr sữa chua không đường (hoặc sữa chua Hy Lạp), 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất, 1 thìa cà phê bột ngô.



Cách làm:



- Đào rửa sạch và gọt vỏ đem giã hoặc xay nhuyễn rồi cho sữa chua, mật ong, bột ngô vào hỗn hợp và trộn đều.



- Thoa hỗn hợp lên da và chờ khoảng 15 phút rồi rửa sạch mặt bằng nước ấm.

