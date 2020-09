Làm bài kiểm tra mà bắt cô giáo 'đoán xem', học trò lầy lội nhận cái kết đắng

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Người phụ nữ phóng xe với tốc độ rùa bò trước đầu xe ô tô khiến tài xế tức giận bóp còi inh ỏi

Không biết là vô tình hay cố ý mà người phụ nữ mặc áo xanh lá cây đi xe máy với tốc độ khá chậm nhưng lại đi lấn sang phần đường xe ô tô khiến xe đi sau tức giận bóp còi inh ỏi nhưng không thể vượt lên.