Ăn hồng ngâm mãi cũng chán, 9X kết hợp với yến mạch và socola làm thành bánh gato tuyệt ngon

Không giống như các loại quả khác, trái hồng ngâm khó chọn được loại ngon lại còn chẳng chế biến được nhiều thành phẩm. Người ta chỉ có thể làm mứt hồng hoặc sấy khô để ăn dần chứ ít người nghĩ đến việc làm món bánh từ quả hồng này.



Tham khảo ngay công thức làm bánh gato hồng ngâm yến mạch socola tuyệt ngon cho mùa thu.



Chuẩn bị nguyên liệu



- 250gram hồng ngâm đã gọt vỏ (công thức này mình dùng loại hồng ngâm giòn, vỏ xanh ruột vàng cam)



- 120gram quả chà là khô (ai thích ăn ngọt có thể tăng lượng chà là, nếu không có thể thay bằng mật ong)



- 200ml sữa đậu nành không đường



- 8ml giấm táo + 50ml sữa đậu nành không (hoặc giấm thường)



- 20ml dầu oliu (hoặc dầu thực vật)

Hỗn hợp bột khô (trộn với nhau và rây qua rây cho đều và mịn)



- 140gram bột yến mạch



- 70gram bột mì nguyên cám



- 50gram bột cacao không đường



- 10gram baking powder



- 2gram muối



1. Làm nóng lò ở 180 độ



2. 50ml sữa cho giấm vào để vài phút tới khi thấy kết tủa đông lại là được



3. Cho hồng + chà là + 200ml sữa vào máy xay thực phẩm để xay nhuyễn mịn



4. Đổ các nguyên liệu đã xay nhuyễn ra bát. Cho phần sữa giấm vào trộn cùng, tiếp đến cho dầu oliu đảo đều



5. Chia bột làm 3 phần, cho từng phần vào hỗn hợp trên trộn đều



6. Chống dính cho khuôn nướng bánh bằng cách quết một lớp dầu mỏng. Xếp một lớp hồng đã thát lát mỏng xuống đáy khuôn sau đó cho hỗn hợp bột đã trộn vào.

7. Nướng bánh ở 180 độ trong vòng 40-50 phút. Thành phẩm là chiếc bánh gato màu nâu đặc trưng của socola bên trên có những lát hồng chín vàng tới đẹp bắt mắt.

Công thức bánh này có tổng là ~1742kcal, trong đó: 315,9g carb, 45.7g protein, 41.9g fat. Các cô nàng đang ăn kiêng, giảm cân cũng hoàn toàn phù hợp nhé.

Your browser does not support HTML5 video.

Lợi ích sức khỏe khi ăn hồng ngâm (hồng giòn)