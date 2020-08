Mỹ nam 'Sở Kiều Truyện' lộ bản tính... tra nam: Chỉ trong 4 ngày đưa 2 cô gái về khách sạn?

Có vẻ như sau khi chia tay Vương Lệ Khôn, Lâm Canh Tân đang thỏa sức lao vào những mối tình mới. Sáng ngày hôm nay, truyền thông Hoa ngữ rầm rộ đưa tin về việc nam diễn viên 'Sở Kiều Truyện' tình tứ hẹn hò với 2 cô gái khác nhau trong khoảng thời gian gần đây.

Theo đó, vào ngày 15/7, phóng viên đã phát hiện nam diễn viên vui vẻ dạo phố cùng một cô gái tóc đen dài. Có thể thấy, cả 2 khoác tay nhau rất thân mật, cô gái này cũng chẳng ngại ngùng ôm chặt cánh tay của Lâm Canh Tân chứng tỏ mối quan hệ giữa cả 2 là vô cùng thân thiết.

Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau đó (19/7), mọi người lại bắt gặp nam diễn viên đi ăn tối cùng một cô gái khác có mái tóc xoăn màu nâu. Thậm chí khi lên xe, Lâm Canh Tân còn dìu người này rất cẩn thận và chu đáo.

Điều đáng nói, cả 2 cô gái này sau đó đều theo anh chàng trở về khách sạn. Ngay sau vụ việc, truyền thông đã nhanh chóng liên hệ với phòng làm việc của Lâm Canh Tân thì nhận được câu trả lời phũ phàng: "Không tiện, không biết" rồi cúp máy luôn.

Chỉ 4 ngày sau đó (19/7), mọi người lại bắt gặp nam diễn viên đi ăn tối cùng một cô gái khác có mái tóc xoăn màu nâu.



Thời điểm hiện tại, chủ đề Lâm Canh Tân Thời điểm hiện tại, chủ đề Lâm Canh Tân hẹn hò cùng lúc 2 cô gái đã trở nên nóng hổi trên mạng xã hội và được nhiều người bàn luận. Thậm chí, nhiều người còn lo lắng liệu rằng giới giải trí xứ Trung có xuất hiện thêm tra nam mới hay không?

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng đây thực tế chỉ là bạn bè thân thiết của Lâm Canh Tân chứ không phải hẹn hò yêu đương như truyền thông đang nghi vấn.

Từ trước đến nay, Lâm Canh Tân vốn được biết đến là một người vô cùng sát gái. "Lâm Cẩu" -nickname của nam diễn viên thường chỉ qua lại với các hotgirl trên mạng xã hội và thường xuyên thay người yêu như thay áo.

Lâm Canh Tân và Vương Lệ Khôn.

Mối tình lâu nhất của Lâm Canh Tân được cho là với "nữ thần mặt mộc" Vương Lệ Khôn. Chuyện tình kéo dài gần 2 năm này cũng là lần duy nhất nam diễn viên hẹn hò với người trong làng giải trí.

