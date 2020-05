Lâm Đồng: 135 học sinh tiểu học ngộ độc sau khi ăn bánh mì do một nhóm từ thiện cung cấp

Liên quan tới vụ ngộ độc tập thể tại tỉnh Lâm Đồng, báo Tuổi trẻ Online dẫn lại thông tin sáng 29/5 cho biết, vụ việc xảy ra ở một trường tiểu học xã N’Thôl Hạ (huyện Đức Trọng).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ăn bánh mì do một nhóm từ thiện cung cấp. Hàng loạt học sinh phải nhập viện đã khiến nhiều phụ huynh vô cùng lo lắng. Cụ thể, có tổng cộng 135 em học sinh lớp 4 và lớp 5 của trường tiểu học xã N’Thôl Hạ phải nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng và Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà. Được biết, đến chiều 29/5, Sức Khỏe của các em đã dần ổn định trở lại.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h45 sáng 29/5, một nhóm từ thiện do chị Nguyễn Thị A.H (sinh năm 1983, trú tại Đoàn Thị Điểm, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) đã mang tới 250 phần bánh mì cho 12 lớp thuộc các khối 1, 4, 5 của trường này ăn sáng.





Tuy nhiên, sau khi ăn xong chưa được bao lâu, hơn 100 em học sinh bắt đầu có biểu hiện đau bụng, ói mửa. Theo BS Trịnh Văn Quyết - Phó giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, Trung tâm y tế huyện Đức Trọng đã tiếp nhận 129 em, 6 học sinh còn lại nhập viện tại Trung tâm y tế huyện Lâm Hà.

Sau khi nhập viện, tình hình sức khỏe của các em đã tạm ổn, hiện trung tâm y tế đang tiến hành truyền dịch cho 57 em, có 25 em bị sốt nhẹ 37,5.

Liên quan đến vụ việc, báo Nhân Dân dẫn lại lời BS Quyết cho biết: “Sau khi nhận thông tin, Sở Y tế đã yêu cầu các trung tâm y tế điều động đội ngũ cán bộ, bác sĩ và trang thiết bị, thuốc men tập trung cấp cứu, điều trị kịp thời các bệnh nhân”.

Sau khi tiếp nhận, những em có triệu chứng nôn mửa đã được trung tâm truyền dịch giải độc cho các em có triệu chứng nôn mửa; những em bị sốt thì được hạ sốt. Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng đã lấy các mẫu bệnh phẩm đưa đi xét nghiệm, các em được theo dõi cẩn thận để phòng ngừa những chuyển biến bất thường.



Sau đó, trung tâm tiến hành khám sàng lọc cho tất cả các trường hợp. Đến 13 giờ ngày 29/5, toàn bộ các em đã bình phục.

Ngay sau vụ việc, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng đã lấy mẫu xét nghiệm gồm mẫu bánh, mẫu bột mì và nguyên liệu làm bánh mì cùng mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân để tìm hiểu nguyên nhân.



Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

