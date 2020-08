Những mẹo hay giúp bạn ứng phó kịp thời với tình huống xe bị ngập nước, chết máy vào mùa mưa

Những ngày gần đây nhiều nơi trên cả nước đã trải qua những đợt mưa lớn khiến đường xã bị ngập úng cục bộ. Rất nhiều xe máy, ô tô bị chết máy giữa đường khiến bạn gặp nhiều rắc rối, thậm chí là mất một khoản tiền không nhỏ để sửa xe và bảo trì.

Trong những trường hợp bắt buộc phải chạy qua những tuyến phố bị ngập lớn, đây là một vài bí quyết bỏ túi khá hay ho để giúp bạn tránh tình trạng xe chết máy và giúp bảo quản xe sau khi đi qua những đoạn nước ngập.

Xử lý xe chết máy đối với các dòng xe số

Khi di chuyển qua đoạn ngập nước, bạn hãy điều chỉnh ga về số nhỏ, thông thường mọi người đi số 2 là hợp lý, vì nếu đi số 1 xe sẽ bị giật, khó đi, còn số 3, 4 thì sẽ không đủ khỏe để đi qua những đoạn nước lớn.

Trong quá trình di chuyển qua đoạn đường này, bạn tuyệt đối không được giảm tay ga, việc này sẽ làm xe bị chết máy ngay lập tức. Nếu bạn muốn giảm tốc độ, hay giữ nguyên tay ga sau đó kết hợp phanh tay và phanh chân để làm xe chậm lại. Lời khuyên là bạn chỉ nên chạy xe với tốc độ 20-30km/h trong những đoạn nước ngập để đề phòng sự cố trên đường còn có thể tự xử lý được.

Trong trường hợp xe đã bị chết máy đột ngột giữa đường, bạn đã khởi động lại xe 1-2 lần nhưng không được thì tốt nhất là bạn không nên nổ máy thêm nữa, vì điều này có thể khiến cho xe thêm hỏng nghiêm trọng hơn.

Khi xe bị chết máy bạn khôn nên cố khởi động xe làm gì

Để xử lý tình huống này, trước khiên bạn cần đưa xe vào lề đường, những chỗ không bị ngập nước và không có phương tiện khác đi qua. Sau đó bạn tháo Bu-gi ra khỏi xe, đạp cần khởi động để đẩy nước trong xe ra ngoài, lau khô Bu-gi rồi lại lắp vào.

Tiếp theo, bạn hãy khóa xăng và xả hết toàn bộ số xăng cũ còn đọng lại trong bộ chết hòa khí. Sau khi thực hiện xong bạn khởi động lại xe là xe sẽ nổ máy lại ngay. Trước khi đi tiếp, bạn nên để xe ở số 0, rồ ga để đẩy hết nước trong bô ra ngoài và giúp làm nóng xe. Sau khoảng 1-2 phút thì có thể đi như bình thường.

Đây là một cách ứng phó tạm thời giúp cứu nguy trong trường hợp bạn đang ở giữa đường và không tìm được quán sửa xe gần đó. Muốn xe máy không bị ảnh hưởng về sau, bạn cần rửa xe thật sạch, xả toàn bộ dầu trong máy, vệ sinh sạch khoang máy rồi thay dầu mới là được.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các thiết bị chuyên dụng để sấy khô, vệ sinh sạch các đầu mối điện trong hệ thống để tránh bị nước mưa làm oxy hóa và ăn mòn, gây ra hiện tượng chập điện. Làm khô hệ thống phanh xe để khi bóp phanh sẽ không bị kêu và không bị han gỉ.

Sau vào ngay bạn nên kiểm tra lại xe của mình đã hoạt động bình thường chưa. Nếu cần thiết bạn có thể thay dầu máy lại một lần nữa hoặc mang xe đến các cửa hàng sửa xe để được hỗ trợ.

Xử lý xe chết máy đối với dòng xe ga

Xe ga có hệ thống điện và hệ thống nén rất nhạy cảm với nước. Do đó nếu đi phải tuyến đường bị ngập lụt nghiêm trọng, tốt nhất bạn nên "quay xe" và tìm một con đường khác thông thoáng hơn. Bởi không giống như xe số, xe ga khá là khó xử lý khi bị chết máy, đồng thời chi phí sửa chưa một chiếc xe ga cũng rất tốn kém.

Trong trường hợp xe của bạn bị chết máy thì đừng nên cố khởi động lại làm gì. Việc bạn cần làm đó là đưa xe đến nơi khô ráo và tìm một cửa hàng nào đó để sửa. Bởi không phải ai cũng có đủ kỹ năng để tự khắc phục tình trạng này.

Xe ga bị chết máy sẽ có mức độ hư hại nghiêm trọng hơn xe số

Tương tự với cách sửa xe số, bạn cũng cần phải thái Bu-gi ra lau chùi cho thật sạch, sau đó lắp lại. Xả toàn bộ dầu trong khoang máy rồi vệ sinh thật sạch sau đó tiến hành thay dầu nhớ mới cho xe. Các đầu mối trong hệ thống điện cũng phải sấy khô để tránh được tình trạng hệ thống mạch điện bị chập cháy.

Tiếp đến bạn cũng cần sấy khô hệ thống phanh để làm giảm khả năng bị chai má phanh. Nếu xích, cần khởi động và chân phanh bị dính tạp chất thì bạn có thể sử dụng dầu máy để tẩy sạch.

Tuy nhiên với những xe xa đã bị ngâm nước quá lâu thì bạn cần nhanh chóng mang xe đến đại lý gần nhất để được hỗ trợ.

Đối với xe ô tô khi bị chết máy

Ô tô bị chết máy là một điều cực kỳ phiền phức, bởi xe máy bạn còn có thể dong đi chỗ khác hoặc tìm quán sửa xe được, còn ô tô thì gần như phải gọi cứu hộ đến vì bạn không có cách nào có thể di chuyển được nó cả. Việc ô tô ngập trong nước có thể phá hủy nhiều chi tiết trong xe như động cơ, nội thất, hệ thống điện. Vì vậy khi mưa lớn bạn cần lựa chọn những quãng đường khác để đi hoặc chờ nước rút mới di chuyển tiếp.

Khi xe ô tô bị chết máy, tài xế không được phép nổ máy bởi việc khởi động lại ô tô khi xe đã chết máy. Vì hành động này có thể khiến cho xe của bạn bị hỏng nặng và chữa sẽ mất nhiều tiền hơn.

Bên cạnh đó bạn cũng cần liên hệ với hãng bảo hiểm để có thể đưa xe đi bảo dưỡng khi xảy ra tình trạng hư hại. Hầu hết các gói bảo hiểm vật chất thân xe hiện nay đều có điều khoản hư hại khi bị ngập nước. Tùy mức độ bảo hiểm mà bạn đã mua.

Ô tô ngập trong nước có thể phá hủy nhiều bộ phận của xe

Ngay sau khi sự cố đã xảy ra bạn cần liên hệ với các hãng bảo hiểm để đơn vị bảo hiểm có mặt tại hiện trường để xác định nguyên nhân gây ra thiệt hại.

Đặc biệt bạn cũng cần xác định được mức nước ngập đến đâu. Nếu nó ngập đến phần cửa ra vào thì bạn không nên mở cửa xe. Bởi điều này sẽ khiến cho nước bên ngoài tràn vào làm hư các hệ thống điện tử. Còn nếu bạn cần phải ra ngoài thì hãy mở cửa sổ để ra vào xe.

Cuối cùng khi xe xảy ra sự cố bị ngập nước, bạn đừng nên cố tìm cách tự sửa, thay vào đó nên gọi cho trung tâm cứu hộ và đưa xe đi bảo dưỡng sớm nhất có thể.

