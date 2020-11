Đến nhà bà nội làm giỗ, 9x lên kế hoạch 'cuỗm' luôn 1,6 tỷ đồng

Tin tức mới nhất ngày 2/11, báo Pháp luật TP.HCM dẫn lại thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, ngày 1/11 vừa qua đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tiến (24 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) về hành vi Trộm cắp tài sản



Qua tìm hiểu được biết, Tiến từng thua lỗ và nợ nần chồng chất nhưng không có khả năng chi trả. Do đó, đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp để lấy tiền trả nợ.

Ảnh minh họa



Chiều 19/10/2019, Tiến đến nhà bà nội ở đường Dương Bá Trạc (quận 8) để làm phụ đám giỗ cho ông nội. Vì có sẵn ý định trộm cắp từ trước, đối tượng chuẩn bị sẵn dụng cụ cho vào túi xách rồi mang đi.



Nhân lúc Nhân lúc gia đình đang mải mê ăn uống, Tiến lẻn vào phòng ngủ bà nội lục đồ, giật mạnh tủ đồ lấy đi nhiều tiền vàng với tổng tài sản lến tới 1,6 tỷ đồng.



Sau khi trộm đồ, Tiến xuống nhà lấy xe máy bỏ đi, cầm tiền trả nợ cho nhiều người, dao động từ khoảng 3 triệu đến 600 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ảnh minh họa



Khi phát hiện bị mất cắp, gia đình đã báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng. Khi điều tra truy xét, lực lượng chức năng phát hiện Tiến là kẻ chủ mưu. Đến ngày 23/2/2020, Tiến đã đến Công an Khi phát hiện bị mất cắp, gia đình đã báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng. Khi điều tra truy xét, lực lượng chức năng phát hiện Tiến là kẻ chủ mưu. Đến ngày 23/2/2020, Tiến đã đến Công an TP.HCM để đầu thú. Tại đây, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.



Liên quan đến vụ việc, bà nội Tiến không yêu cầu bồi thường thiệt hại. Những người mà Tiến trả nợ cũng không biết tiền đó là do trộm cắp nên cũng không có cơ sở xử lý hình sự. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ