Làm hành động này giữa trời mưa, học sinh lớp 6 khiến CĐM ngả mũ thán phục

Ngày 17/6, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại hành động đẹp của một học sinh lớp 6 giữa trời mưa.

Theo nội dung đoạn clip dài hơn 1 phút 30 giây, sự việc xảy ra vào lúc 16h43 phút chiều. Lúc này trời đang có mưa, tuy mưa không lớn nhưng đã làm cho một phần mặt đường bị ngập nước. Một em học sinh nam xuất hiện, dắt xe đạp đi ngược chiều tại lề đường bên trái rồi dừng xe tại vị trí cống thoát nước.

Chẳng nói chẳng rằng với ai, nam sinh bắt đầu dùng tay không móc rác, đất cát chặn ở miệng cống. Sau khi khơi thông xong miệng cống thứ nhất, em học sinh này tiếp tục di chuyển đến cống thoát nước khác ở gần đó để khơi thông, giúp cho nước mưa được tiêu thoát dễ dàng. Mặc trời mưa, cậu học trò để đầu trần vẫn kiên nhẫn làm xong việc mới chịu rời đi.

Clip Học sinh lớp 6 khơi thông miệng cống trong mưa khiến CĐM thán phục

Toàn bộ sự việc được camera an ninh của nhà người dân gần đó ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay lập tức hành động đẹp của nam sinh đã khiến cho cư dân mạng ngả mũ thán phục.

Hàng nghìn người đã để lại bình luận khen ngợi và bày tỏ sự thán phục đối với nam sinh. Dù còn rất nhỏ nhưng học sinh lớp 6 này đã làm được điều có sức lan tỏa lớn.

"Nể nhóc này quá, nhiều người lớn còn thua xa em về ý thức";

"Mong mọi người sẽ có ý thức hơn sau khi chứng kiến hành động đẹp của học sinh này";

"Phụ huynh học sinh này chắc chắn sẽ rất tự hào";...

Hành động đẹp của nam sinh đã để lại ấn tượng sâu sắc

Được biết, học sinh lớp 6 khơi thông miệng cống trong mưa là em Phạm Trọng Đạt - học sinh lớp 6/1, Trường THCS Long An.



Đại diện nhà trường cho biết, sự việc xảy ra hôm qua (16/6) tại khu tái định cư thuộc xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách trường học khoảng 500 m.



Sau khi kết thúc giờ học buổi chiều, Đạt trên đường trở về nhà thì dừng lại ở đoạn đường trên và góp sức khơi thông dòng chảy lúc trời mưa.

