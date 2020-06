Làm kimbap chay vừa đẹp mắt lại quá healthy, nhìn kỹ mới biết toàn rau củ quả mà ngon chẳng kém thịt

Món ăn của chị Thư đều sử dụng các loại rau củ quả làm nguy liệu cũng như tạo màu sắc. Ai là tín đồ ăn kiêng, giảm cân hay đơn giản là người ăn uống healthy thích các loại rau xanh, trái cây thì đừng bỏ qua nhé.

Chế độ ăn chay của chị Thư vẫn sử dụng phomai

Nguyên liệu chị Thư sử dụng gồm: Hoa đậu biếc, bắp cải tím, cải bó xôi, chả nấm chay, bơ , hoa thiên lý, nấm đùi gà, kimchi, phô mai, cà rốt, dầu mè, mè rang, sườn non chay, trứng gà công nghiệp.

Các nguyên liệu được cuốn chặt



Chị Thư giải thích, tuỳ theo lựa chọn chế độ ăn chay của mỗi người có sử dụng trứng hay không. Phần nhân cuốn mọi người có thể chọn bất kỳ loại nhân nào tuỳ theo sở thích.



Điểm đặc biệt của món kimbap này là phần cơm cuốn được tạo màu sắc vô cùng bắt mắt. Chị Thư sử dụng cải bó xôi để tạo màu xanh lá. Rau cải đem xay nhuyễn, cơm nấu chín sẵn sau đó múc ra trộn với nước cải bó xôi rồi bỏ lên chảo đảo xào xào nhưng rang cơm. Lưu ý chỉ đảo sơ là cải chín, không chiên cơm quá lâu nhé sẽ làm mầu bị úa không đẹp.

Màu tím từ bắp cải tím



Nhuộm cơm màu tím từ bắp cải tím. Luộc chín bắp cải tím lấy nước nấu cơm. Phần rau đã luộc chín dùng làm nhân cuốn luôn. Màu xanh dương được lấy từ hoa đậu biếc khô hoặc tươi.

Màu xanh từ cải bó xôi



Cơm sau khi nấu chín, tạo màu thì thêm chút dầu mè và muối trộn đều, sau đó trải đều lên miếng rong biển cuộn cơm của Hàn Quốc. Tiếp đó cho nhân xếp chồng lên thật đều rồi dùng miếng mành tre cuốn chặt lại như cuộn kimbap thông thường.

Màu xanh dương từ hoa đậu biếc

Your browser does not support HTML5 video.

6 loại nước uống giải nhiệt mùa hè