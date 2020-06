Làm rõ nguyên nhân học sinh lớp 6 nhảy từ tầng 3 trường học tự tử, để lại thư tuyệt mệnh

Tin tức mới nhất ngày 13/6, báo Nông Nghiệp dẫn lại thông tin từ ông Bùi Hữu Nghĩa - Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai xác nhận), tại đây mới xảy ra vụ việc học sinh lớp 6 nhảy từ tầng 3 xuống đất tự tử.



Danh tính học sinh được xác định là em N.N.G.N (SN 2008, trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Diên Hồng). Trước khi nhảy xuống từ tầng 3 của trường xuống đất, em nữ học sinh này có để lại cặp sách, đôi giày và một lá thư tuyệt mệnh.

Nơi xảy ra vụ việc.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h15 ngày 12/6. Khi vừa học xong tiết cuối, em N. bất ngờ nhảy từ tầng 3 xuống đất khiến nhiều người không kịp xoay sở.



Ngay khi vụ việc xảy ra, ban giám hiệu đã cử người đưa em đi cấp cứu. Theo báo cáo của nhà trường, N. vốn là một học sinh ngoan, có học lực khá, bản tính ít nói và ít giao tiếp. "Em N. không hề có biểu hiện khác lạ gì nên nhà trường không thể lường trước được sự việc", thầy Nghĩa cho biết.



Qua trích xuất camera cho thấy, nữ học sinh này đã từ leo ra lan can trường học rồi nhảy xuống. Rất may, khi vụ việc xảy ra em N. vẫn còn tỉnh táo và có thể nói chuyện.

Qua trao đổi với gia đình học sinh cùng bức thư để lại được biết, em N. có triệu chứng Trầm cảm từ lâu. Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ chẩn đoán, em N. chỉ bọ vỡ xương ở bên gót chân phải còn các bộ phận khác trên cơ thể đều không bị tổn thương. Qua trao đổi với gia đình học sinh cùng bức thư để lại được biết, em N. có triệu chứng trầm cảm từ lâu nên mới nghĩ đến việc tự tử.



Hiện, công an thành phố Pleiku vẫn đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ