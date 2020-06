Your browser does not support HTML5 video.

Làm rơi 11 triệu tiền viện phí của mẹ người phụ bật khóc nức nở khi được nam thanh niên trả lại 09:47 02/06/2020 Sau khi được nam thanh niên nhặt được số tiền và hoàn trả lại, người phụ nữ đã khóc nức nở và chắp tay cảm ơn. Những người xung quanh chứng kiến sự việc cũng không khỏi vui mừng và khen ngợi chàng trai trẻ.