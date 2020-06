Làm sao nhận biết kem chống nắng hết hạn sử dụng, cẩn thận bôi vào da chỉ thấy đen đi

Thông thường khi mua kem chống nắng, chị em thường chỉ chú ý đến thành phần, chất kem và phù hợp với loại da nào. Kem chống nắng cũng như nhiều loại mỹ phẩm khác có thời hạn sử dụng rõ ràng, để đảm bảo an toàn cho người dùng.

Cách kiểm tra hạn sử dụng của kem chống nắng



Nếu tinh ý, chị em sẽ thấy luôn có một biểu tượng nhỏ xíu cho biết kem chống nắng có thời hạn bao lâu.



Chỉ số "Jar" 12M, 18M



Nhiều thương hiệu kem chống nắng có in ở mặt sau tuýp/lọ một chỉ số "Jar" thường kèm theo chỉ số 12M hay 18M. Đây là ký hiệu về hạn sử dụng của kem chống nắng từ 12-18 tháng. Thông thường thời hạn này được tính từ ngày mở nắp chứ không phải ngày sản xuất các bạn nhé.

Nếu không ghi gì thì hạn sử dụng là bao lâu?



Nếu bạn không tìm thấy bất kỳ chỉ số hay biểu tượng nào trên bao bì thì thông thường các loại kem chống nắng đó có thời hạn sử dụng khá lâu.



Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), tất cả các nhà sản xuất thuốc (bao gồm cả kem chống nắng), đều phải được kiểm tra độ ổn định trước khi đưa ra thị trường. Theo tiêu chuẩn thông thường, kem chống nắng thường có hạn dùng kéo dài 3 năm kể từ ngày mở nắp.

Do đó, các chuyên gia khuyên rằng bạn nên ghi lại ngày mở nắp lọ kem chống nắng mới để biết thời gian sử dụng tốt nhất.

Tuy nhiên, thời gian sử dụng kem chống nắng còn phụ thuộc vào điều kiện bảo quản. Cách bảo quản kem chống nắng tốt nhất là để nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp và được đậy nắp cẩn thận sau khi sử dụng.

Nhận biết kem chống nắng hết đã hạn



Nếu không thể biết chính xác hạn sử dụng thì hãy chú ý đến chất lượng kem chống nắng trước khi bôi chúng lên mặt. Các cô nàng có thể kiểm tra hạn của kem chống nắng qua sự thay đổi của chất kem.



Khi mới mua về kem chống nắng bao giờ cũng mỏng, mịn, đặc, có màu trắng sữa, thoa lên tiệp với màu da có mùi hương tùy vào thành phần. Khi hết hạn, kem ngả sang màu trắng đục hoặc vàng, kèm theo đó là chất kem bị lỏng đi. Mùi kem cũng trở nên hắc và nồng hơn... Nếu nhận thấy những dấu hiệu này tức là đã đến lúc bạn nên thay kem chống nắng.



Các bác sĩ da liễu thường khuyên, mọi người nên mua kem chống nắng tùy thuộc vào thói quen sử dụng của bản thân. Cách tốt nhất chỉ nên mua tuýp/lọ vừa đủ dùng khoảng 50-100ml để thay mới hàng năm.

Bôi kem chống nắng hết hạn có sao không?



Sản phẩm chống nắng có chứa những thành phần phổ biến như oxybenzone, avobenzone và homosalate. Khi kem đã hết hạn, các chất này sẽ dần bị ôxy hóa và giảm đi hiệu quả vốn có.



Theo chuyên gia Zampella, nếu sử dụng kem chống nắng quá hạn, bạn vẫn có thể ngăn chặn tác động của tia cực tím tới da. Hiệu quả chống nắng chắc chắn sẽ không mạnh bằng khi còn hạn sử dụng.



Tuy nhiên, thực tế là sử dụng kem chống nắng hết hạn sẽ không giúp bạn bảo vệ da một cách tối ưu nhất. Khi đó, da phải dịu sự tàn phá trực tiếp từ ánh nắng mặt trời.

Thoa lại kem chống nắng đúng cách

