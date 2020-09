Từ những clip đánh ghen ồn ào trên MXH: Làm thế nào để nhận biết chồng ngoại tình?

Mới đây, liên tục xảy ra các vụ đánh ghen gây xôn xao MXH. Khi clip đánh ghen trên phố Lý Nam Đế còn chưa hết hot, sáng nay mọi người lại rầm rộ chia sẻ cảnh vợ và hội chị em 'combat' tiểu tam ở Ba Vì, Hà Nội.



Sau những vụ việc này, chị em là người lo lắng nhiều nhất bởi tình trạng đàn ông đi Sau những vụ việc này, chị em là người lo lắng nhiều nhất bởi tình trạng đàn ông đi ngoại tình ngày càng nhiều. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ một chút, những người chồng ngoại tình thường có biểu hiện khá rõ ràng. Khi biết sớm sẽ có cách giải quyết hợp lý hơn, tránh để mọi chuyện vỡ lở.



Bỗng nhiên yêu vợ bất thường



Bình thường, ông chồng là người vô tâm, hời hợt, khô khan, cưới nhau mấy năm vẫn chẳng biết được vợ thích gì, mặc đồ màu gì, quần áo giày dép size bao nhiêu. Thế nhưng một ngày, chồng bạn bỗng như biến thành người khác, yêu vợ bất thường, biết được tường tận sở thích của chị em, thường xuyên mua quà, tranh làm việc nhà của vợ thì chứng tỏ... có biến.

Phần lớn những người chồng này đã đi ngoại tình, cảm thấy chột dạ và muốn lấy lòng, chuyển hướng sự chú ý để vợ không nghi ngờ.



Sử dụng thêm 1 số điện thoại khác



Khi ngoại tình, chắc chắn họ phải dùng số điện thoại khác để 'tâm sự' tránh việc bị bại lộ. Do đó, các ông chồng thường sẽ sử dụng thêm một số điện thoại khác. Bởi vậy, nếu thấy chồng thường xuyên bận rộn với các cuộc gọi nhưng khi kiểm tra điện thoại lại trống trơn, các chị vợ nên cẩn thận.



Tạo mật danh trên điện thoại



Khi nghe điện thoại, chồng bạn nói to hơn bình thường để đánh lạc hướng hoặc giả vờ nói ai đó nhầm máy hay nói chuyện công việc, đối tác bất thường, đừng vội bỏ qua dấu hiệu này mà nên âm thầm theo dõi, kiểm tra điện thoại của đối phương.



Tiền bạc không công khai, rõ ràng

Thông thường, để có thể tòm tem bên ngoài đàn ông sẽ giữ lại một khoản, không công khai tiền lương, thưởng cho vợ biết. Mỗi khi vợ hỏi về tiền bạc, những người đàn ông này thường ấp úng hoặc nói lảng sang chuyện khác, nếu kéo dài một thời gian thì chị em cần chú ý ngay.

Thường xuyên mang theo đồ để phòng

Nếu chồng đi làm thường mang theo một chiếc áo sơ mi khác, dùng nước hoa mùi nồng như muốn lấn át đi mùi hương gì đó thì hãy coi chừng...

Không những thế, anh ta thường xuyên chăm chút ngoại hình mỗi khi ra ngoài, để ý nhiều hơn đến quần áo tóc tai, mỗi lần đi đâu đều phải bóng loáng sạch sẽ thì rất có thể anh ta đang có người tình nhỏ bé nào đó.





Biểu hiện chê bai, ghét bỏ rõ ràng với một người nữ

Nếu được hỏi về một người phụ nữ khác, ví như cô đồng nghiệp, cô hàng xóm chồng thường chê bai không ngừng, thể hiện thái độ không thích, xa lánh đối phương. Nếu người đó xấu xí như lời chồng nói đã đành, còn không thì nên tìm hiểu kỹ hơn, biết đâu đây là chiêu đánh lạc hướng vợ của đấng mày râu khi ngoại tình.

Thường xuyên lấy bạn làm bình phong

Mỗi người đàn ông ngoại tình đều có một người bạn thân làm bình phong vững chắc. Khi vợ gọi, nhắn tin hỏi han thường trả lời: "Anh đang ở nhà bạn…", thậm chí nhờ luôn người bạn kia trả lời thêm để che đậy giúp mình.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ