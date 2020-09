Soi 'profile' của nam chính Yêu Em Từ Dạ Dày: Ông chú 8x cao phú soái khiến chị em mê mẩn

Trở thành một trong những phim Trung đang được fan hóng đợi nhất, Anh Thích Em - Yêu Em Từ dạ dày là dự án phim đô thị tình duyên lãng mạn cực hot về mối tình chú cháu, 'trâu già gặm cỏ non' không thể bỏ qua.

Theo đó, phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông của Lam Bạch Sắc. Trong phim, Lâm Vũ Thân trong vai Lộ Tấn - một nhà kinh tế học với tính cách hà khắc, kén chọn trong tất cả các khía cạnh, đặc biệt là ẩm thực.

Lâm Vũ Thân trên poster Yêu Em từ dạ dày

Khi vào một nhà hàng làm với mục đích để mua lại, Lộ Tấn đã gặp phải Cố Thắng Nam (Triệu Lộ Tư đóng). Thắng Nam là bếp phó của nhà hàng Tây tràn trề tính sáng tạo và tình yêu ẩm thực. Từ khi đến khách sạn, Lộ Tấn chưa một ngày nào yên ổn trước những phiền phức mà Thắng Nam mang lại.

Chính vì lý do này, anh luôn cảm thấy không hài lòng với những món ăn Thắng Nam làm, thường xuyên bắt bẻ, soi mói cô mọi lúc mọi nơi. Từ đó, những màn "mèo vờn chuột" giữa Lộ Tấn và Cố Thắng Nam bắt đầu. Cuối cùng, Lộ Tấn không chỉ chìm đắm trong tài nghệ nấu ăn thần sầu của Thắng Nam mà còn mê mẩn cô nàng này lúc nào không hay.

Lộ Tấn (Lâm Vũ Thân) trong phim.

Ông chú khó tính nhưng cực soái

Dù ngoài đời hơn Triệu Lộ Tư đến 18 tuổi, thế nhưng Lâm Vũ Thân vẫn tạo nên phản ứng hóa học cực ngọt với 'thánh nữ xuyên không' Triệu Lộ Tư. Nhân vật của nam diễn viên trong phim cũng đang khiến người xem, đặc biệt là hội chị em 'đổ lên đổ xuống'.

Trong phim, Lộ Tấn là một vị giám đốc giàu có, tài năng nhưng tính tình ương ngạnh, nóng nảy

Anh thuộc tuýp đàn ông dám nói dám làm, sẵn sàng mua lại khách sạn nơi Thắng Nam (Triệu Lộ Tư) làm việc.

trong Yêu Em Từ Dạ Dày khiến người xem không thể rời mắt. Từ anh thoát nên thần thái khó cưỡng, vẻ soái ca trưởng thành đầy nam tính và quyến rũ. Nam chính đúng kiểu bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền khiến người xem không mê không được. Quả thật, không hổ là người đàn ông đã lăn lộn trong ngành giải trí 2 thập kỷ, Lộ Tấn của Lâm Vũ Thânkhiến người xem không thể rời mắt. Từ anh thoát nên thần thái khó cưỡng, vẻ soái ca trưởng thành đầy nam tính và quyến rũ. Nam chính đúng kiểu bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền khiến người xem không mê không được.

Nam chính đúng kiểu bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền

Khi rơi vào lưới tình, Lộ Tấn lại trở thành người đàn ông 'ngọt sâu răng', quan tâm và yêu chiều bạn gái hết mực. Đây hứa hẹn sẽ là màn đột phá đáng mong chờ đến từ Dương Tiêu của Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký ngày nào.

Phim Yêu Em Từ Dạ Dày (Dating In The Kitchen) gồm 24 tập, chính thức lên sóng vào ngày 15/9.

Nam diễn viên U40 xuất thân từ gia đình có truyền thống điện ảnh



Nam chính Lâm Vũ Thân sinh ngày 23/10/1980, quê quán Bắc Kinh, Trung Quốc, xuất thân từ một gia đình có truyền thống điện ảnh. Mẹ của anh là nhà sản xuất phim và đạo diễn nổi tiếng Lý Tiểu Uyển. Bà chính là người đã nâng đỡ hàng loạt ngôi sao nổi tiếng Cbiz như Trần Khôn, Châu Tấn, Dương Mịch, Trương Tịnh Sơ,…





Bên cạnh đó, mẹ đỡ đầu của Lâm Vũ Thân chính là đạo diễn Lý Thiếu Hồng – người đã từng đạt được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín về các tác phẩm như Tân Hồng Lâu Mộng, Cung Từ Đại Minh, Mùa Quýt Chín,…

Lâm Vũ Thân và mẹ ruột

Dù gia đình có truyền thống điện ảnh, Lâm Vũ Thân lại được định hướng ra nước ngoài học Quản Lý Tài Chính. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tại Úc, anh bỗng dưng có hứng thú với điện ảnh khi theo dõi một số bộ phim Âu Mỹ. Nghĩ là làm, Lâm Vũ Thân tự liên hệ với các đơn vị sản xuất phim để có cơ hội thử sức mình.

Năm 2000, Lâm Vũ Thân chính thức bước chân showbiz với bộ phim Mùa Quýt Chín do mẹ đỡ đầu Lý Thiếu Hồng làm đạo diễn. Dù không được đào tạo bài bản về diễn xuất, Lâm Vũ Thân vẫn đoạt được nhiều giải thưởng lớn, trở thành người châu Á đầu tiên được đề cử giải Emmy quốc tế lần thứ 34 về giải Nam Diễn Viên Chính Xuất Sắc với bộ phim Phùng Tề Sám Hối, 2 lần được mời làm giám khảo của giải Emmy vào năm 2007 và năm 2011.

Gia đình nhỏ của nam diễn viên

Tên tuổi của nam diễn viên 8x được chú ý nhiều hơn sau bộ phim Nằm Vùng Trở Về và vai diễn Dương Tiêu trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2019).

Về chuyện riêng tư, Lâm Vũ Thân từng có mối tình đầu khi mới học cấp 2 nhưng cũng không đến đâu vì gia đình không muốn anh yêu sớm. Hiện tại, nam diễn viên đã kết hôn. Vợ của anh là Dương Vũ Thần - tốt nghiệp ngành Đạo diễn của Học viện Hý kịch Trung ương. Cả hai tổ chức đám cưới vào năm 2010, đến 2014 thì chào đón con trai đầu lòng.





Anh Thích Em - Dating in the Kitchen trailer.



