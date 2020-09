Yêu Em Từ Dạ Dày: 'Ông chú' Lâm Vũ Thân phải nhập viện vì quay cảnh hôn kéo dài 5 tiếng với bạn diễn

Lên sóng từ 15/9 vừa qua, Yêu Em Từ Dạ Dày trở thành một trong những bộ phim Trung thu hút người xem nhất tại thời điểm hiện tại. Dù không quá cầu kỳ trong việc xây dựng tình huống gay cấn, bộ phim vẫn dễ dàng chinh phục khán giả thông qua những yếu tố hài hước cùng thước phim ngọt ngào của Lộ Tấn (Lâm Vũ Thân) và Cố Thắng Nam (Triệu Lộ Tư).

Dù nên ngoài chênh lệch nhau tới 18 tuổi, cặp đôi chính vẫn tương tác vô cùng tự nhiên khiến người xem quắn quéo không thôi. Đếm sơ sơ, cả 2 hôn nhau không dưới chục lần, lúc thì hôn nhẹ nhàng, khi thì cuồng nhiệt khiến người xem không kìm lòng nổi.

Cặp đôi đã mang đến cho khán giả hàng loạt các cảnh hôn, từ nhẹ nhàng đến nóng bỏng . Trong đó, không thể không nhắc đến màn khóa môi 'đỏ mặt' ngay trên võ đài.

Được biết, để có được cảnh hôn táo bạo ấy, Lâm Vũ Thân và Triệu Lộ Tư đã phải làm việc suốt 5 tiếng đồng hồ ở nhà thi đấu thể thao. Sau nhiều lần quay hỏng, cuối cùng mới có được cảnh hôn đạt yêu cầu.

blogger xứ Trung, Lâm Vũ Thân nhập viện do thiếu oxy khi quay cảnh hôn quá lâu. Khi đó, tình trạng Sức Khỏe của Lâm Vũ Thân không được tốt nhưng anh vẫn cố gắng phối hợp với bạn diễn để hoàn thành phân cảnh đắt giá. Sau khi thực hiện xong cảnh quay, nam diễn viên 8x đã phải nhập viện trong tình trạng kiệt sức vì sốt 39 độ. Theo nhiều

Sự chuyên nghiệp của Lâm Vũ Thân và Triệu Lộ Tư đã được khán giả đánh giá cao. Tuy nhiên, cảnh hôn táo bạo ấy lại bị nhà đài cắt bớt khiến nhiều người phẫn nộ.





Phim Yêu Em Từ dạ dày phát sóng trên WETV vào 19h thứ Ba và thứ Tư hàng tuần.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ