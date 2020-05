Lần đầu tiên diện áo xẻ ngực, Lynk Lee lộ vòng 1 đẹp mê mẩn khiến chị em cũng phải 'thèm thuồng'

Kể từ khi công khai chuyển giới, Lynk Lee ngày một nữ tính hơn và thường xuyên đăng tải các bức ảnh được trau truốt kỹ lưỡng về mặt ngoại hình. Không thể phủ nhận, Lynk Lee đã có sự thay đổi rõ rệt so với trước kia. Cơ thể và gương mặt đã thanh thoát, nữ tính hơn rất nhiều.

Sau khi nối tóc dài để tăng phần xinh đẹp, dịu dàng, mới đây Lynk Lee lại tiếp tục khiến fan phải "mê mẩn" khi lần đầu xuất hiện với áo xẻ ngực, để lộ vòng 1.

Xuất hiện trên Facebook của một người bạn, Lynk Lee khiến mọi người phải trầm trồ với đôi gò bồng đảo cực kỳ nữ tính. Trước đó, dù đã công khai chuyển giới nhưng Lynk Lee thường chỉ diện những bộ trang phục kín đáo. Lần này, xuất hiện với chiếc áo được cắt xẻ táo bạo, giọng ca Tạm biệt nhé chính thức khoe ra bộ phận quyến rũ của người phụ nữ.

Có thể thấy, vòng 1 của Lynk Lee đẹp chẳng kém cạnh gì "gái thẳng", thậm chí còn nổi trội hơn và là niềm mơ ước của nhiều chị em phụ nữ.

Trước đó, Lynk Lee cũng gây chú ý khi tự tin phanh áo khoe vai trần gợi cảm với vòng 1 lấp ló. Lynk Lee hào hứng khoe: "Biến hình thế này đã ổn chưa cả nhà ơi?".

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh mới của nữ ca sĩ chuyển giới đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mỗi ngày, nhan sắc của Lynk Lee ngày càng lên hương.

Lynk Lee công khai chuyển giới vào tháng 4/2020, cô cũng đổi tên mình thành Tô Ngọc Bảo Linh. Lynk Lee đã phẫu thuật chuyển giới, cô cho biết đã tốn 200 triệu để tiêm filler má, sửa mũi, nhấn mí sao cho ngoại hình nữ tính nhất có thể.





Your browser does not support HTML5 video.

Kiều Đỗ (t/h)