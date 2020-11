Sau 2 năm 'đắp chiếu', Lang Điện Hạ của Tiêu Chiến và Lý Thấm đã chính thức lên sóng

Ngày 19/11 vừa qua, bộ phim Lang Điện Hạ với sự tham gia của bộ ba diễn viên Vương Đại Lục - Lý Thấm - Tiêu Chiến đã chính thức lên sóng 2 tapajd dầu tên trên cả 3 nền tảng lớn là Tencent, Iqiyi, Youku. Chưa dừng lại ở đó, ekip làm phim còn 'xả hàng' chóng mặt khi tung full bộ chỉ sau vỏn vẹn 24h cập nhật.

Bộ phim Lang Điện Hạ lấy bối cảnh thời nhà Đường, Lương Vương xưng đế và lập lên Hậu lương. Hồi nhỏ, quận chúa Mã Trích Tinh (Lý Thấm) - con gái của Khuê Châu Thành Chủ Mã Anh hay chơi với cậu bé sống ở vùng núi. Cậu bé này (Vương Đại Lục đóng) vì cứu một con vật nhỏ mà vô tình rơi xuống vực, được một bầy sói nuôi dưỡng.

Cậu bé được Chu Ôn nhận làm nghĩa tử và đặt tên là Chu Hữu Văn. Chu Ôn soán ngôi lập lên nhà Lương, trở thành Lương Vương còn Chu Hữu Văn làm Bột Vương. Mười năm sau, Bác Vương vô tình cứu Mã Trích Tinh. Bác Vương rất khâm phục sự thông minh và dũng cảm của nàng, trong khi đó Trích Tinh cũng biết Bác Vương là người có địa vị nhưng vẫn rất chính trực, thiện lương.





Phản cảm với nền chính trị của đất nước, Bác Vương luôn hết lòng giúp đỡ người dân và ccố gắng ngăn cản huynh đệ tương tàn. Nhờ có Trích Tinh luôn bên cạnh ủng hộ, tình cảm của 2 người ngày càng ngọt ngào, gắn bó. Dù đôi lúc có hiểu lầm, nhưng qua nhiều sóng gió cuối cùng 2 người cũng được ở bên nhau.

Bất ngờ lên sóng mà không hề được báo trước, bộ phim Lang Điện Hạ vốn đã phải 'đắp chiếu' 2 năm hiện đang là chủ đề siêu nóng trên các trang mạng xã hội . Dù là nam phụ, Tiêu Chiến lại là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo, đặc biệt sau cảnh hôn cực nóng dành cho nữ chính. Trong Lang Điện Hạ, Tiêu Chiến đảm nhận vai phụ Tật Xung, là Tấn Quốc vương thế tử, hết lòng yêu thương và si tình với Mã Trích Tinh.

Do đó, anh chàng không thể kìm nén lòng mình, trong lúc say rượu đã bày tỏ tấm chân tình và cưỡng hôn Trích Tinh. Hành động lưu manh vì Tật Xung không muốn phải nhường người mình thương cho Bột Vương.

Dù lên sóng đột ngột, số người xem Lang Điện Hạ đã nhanh chóng tăng vọt lên con số gần 40 triệu lượt trên WeTV trong hơn 2 tiếng. Số lượt bình luận cũng tăng chóng mặt tren Douban với 26 nghìn khán giả sau vài giờ.

Hầu hết mọi người đều đánh giá cao phim cũng như diễn xuất của dàn diễn viên. Có thể thấy, Lang Điện Hạ đang có khởi đầu khá tốt.

Trailer Lang Điện Hạ || The Wolf [Vương Đại Lục - Lý Thấm]



