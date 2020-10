Lãnh đạo HTX nông nghiệp nói gì khi phụ huynh 'tố' mua thịt từ chợ dân sinh cho học sinh ăn

Vấn đề về thực phẩm bẩn vốn luôn là một điều khiến dư luận và công chúng nhức nhối. Mới đây, phụ huynh T.Đ.A, là phụ huynh có con theo học tại trường Mầm non Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã bức xúc đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông nhận thịt ở chợ dân sinh, cho vào túi thịt ở giỏ phía sau và chở thẳng vào trường Mầm non Trường Yên.

Hình ảnh cắt từ clip phụ huynh tố cáo HTX

Là phụ huynh có con theo học tại đây, anh A. cho biết, anh và nhiều phụ huynh đã không yên tâm về nguồn gốc và chất lượng thịt từ Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Chúc Sơn (đơn vị cung cấp thực phẩn cho nhiều trường mầm non trên địa bàn). Các phụ huynh này cho biết, nhìn nhận sơ lược về cảm quan, nhiều người tỏ ra không yên tâm với chất lượng của các thực phẩm mà đơn vị này cung cấp.

Trước làn sóng phản ứng của nhiều phụ huynh, mới đây ông Đào Xuân Minh, lãnh đạo Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Chúc Sơn cho biết, hình ảnh ghi lại việc người đàn ông lấy thịt từ chợ dân sinh là có thật, và đây là người của Hợp tác Xã. Tuy nhiên, ông Minh cũng khẳng định, từ khi có Hợp tác xã, chất lượng thực phẩm của các trường trên địa bàn đều được nâng cao và đảm bảo. Tất các các sản phẩm Hợp tác xã cung cấp đều có hóa đơn và nguồn gốc rõ ràng.

Về sự việc khiến nhiều phụ huynh bức xúc, ông Đào Xuân Minh cho biết, sự việc này xảy ra khi trường xảy ra sự cố mất điện. Người đàn ông trong clip chỉ mang thịt ra ngoài nhờ xay hộ. Được biết, phòng Kinh tế và phòng Y tế huyện Chương Mỹ đã nhận được phản ánh và đang phối hợp để kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung trên. Sau khi xác minh sẽ sớm có báo cáo phản hồi.

