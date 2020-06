Lãnh đạo huyện lên tiếng về việc 4 đứa trẻ ăn cơm nguội với ve sầu, cả đời không biết “mặt” cái kẹo

Bát cơm nguội với ve sầu của 4 đứa trẻ

Liên quan đến sự việc gây xôn xao dư luận trên, mới đấy, bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó chủ tịch huyện Krông Pắk đã lên tiếng, chia sẻ một số thông tin bất ngờ. Bà Trinh nói: “Gia đình các cháu không phải thật sự thiếu thốn. Sở thích của các cháu như vậy, chứ gia đình không hề có thiếu thốn đến tận cùng, phải dùng ve sầu làm thức ăn. Gia đình các em này có rẫy nương đầy đủ”.

“Bí thư đoàn xã đưa thông tin lên mạng xã hội cũng muốn kêu gọi để mạnh thường quân đóng góp thêm. Các cháu ở khu vực này chủ yếu là người dân miền Bắc di cư vào. Hằng năm, hằng tháng huyện đều tổ chức hỗ trợ những người khó khăn nơi đây và không có chuyện người dân thiếu đói phải lấy ve làm thức ăn”, bà Trinh cho biết thêm.

Lãnh đạo huyện cho biết, các cháu ăn ve sầu do "sở thích"

Theo tờ VTC .new, ông Giang (bí thư đoàn xã Vụ Bổn) cho biết, ông chia sẻ những hình ảnh trên lên mạng xã hội với mong muốn kêu gọi để các cháu có bữa ăn ngon. “Tôi chỉ chia sẻ để giúp các cháu có bữa ăn tốt hơn. Tuy nhiên, nhóm người xấu đã dùng hình ảnh này để xuyên tạc. Hiện tôi đang làm việc với công an để làm rõ nội dung bài viết, tôi sẽ thông tin lại sau".

Ông Giang cũng cho biết, sau khi hình ảnh và bài viết về các cháu được ông đăng tải lên trang cá nhân, lãnh đạo huyện Krông Pắk rất quan tâm, cho người đến tận nơi xác minh, thăm hỏi để tìm cách hỗ trợ.

Tuy nhiên, sau khi đăng tải bài viết ông Giang đã phải gỡ bỏ vì nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã xuyên tạc bài đăng của ông, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cá nhân ông, chính quyền địa phương và cuộc sống của các cháu bé.

