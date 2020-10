Lào Cai hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề do mưa lũ khiến một cháu bé tử vong thương tâm

Cụ thể, vào rạng sáng ngày 6/10, trên địa bàn huyện Bát Xát bỗng xảy ra mưa lớn có nơi đo được trên 230mm khiến một số địa phương như Quang Kim, Bản Qua và thị trấn Bát Xát bị ngập úng và sạt lở đất nghiêm trọng.

Theo ước tính sơ bộ, tại huyện Bát Xát mưa lũ trong nhiều giờ đã làm ngập hàng chục ha hoa màu, cây vụ đông và ao hồ nuôi thủ sản của người dân. Nhiều cánh đồng ngập sâu trong nước có chỗ lên đến gần 1m. Tại các tuyến giao thông huyết mạch như 156A, 156B cũng xảy ra tình trạng sạt lở đất đá với khối lượng lớn, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng cứu hộ giúp người dân dọn dẹp nhà ở bị bùn đất tràn vào để ổn định cuộc sống

Đặc biệt, mưa lũ trong nhiều giờ đã làm vỡ một ao nuôi thủy sản của người dân tại thôn Bản Vai, xã Bản Qua, nước ngập tràn vào nhà khiến cháu bé Phí Thị Ngọc H, SN 2017 bị nước cuốn trôi và tử vong.

Ông Sí Trung Kiên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bát Xát cho biết, dự báo mưa lớn sẽ còn kéo dài, nên ngày chức năng của huyện đã tuyên truyền vận động người dân chủ động đưa ra các phương án để đề phòng. Tuy nhiên do mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ, lại xảy ra vào ban đêm nên khiến cho công tác ứng phó gặp nhiều khó khăn hơn.

Huyện Bát Xát đã cử lực lượng chức năng xuống những địa phương bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tại thành phố Lào Cai , đoạn Quốc lộ 4 D đi qua địa bàn tổ 1 phường Kim Tân, xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, lũ suối Cốc San lên cao khiến nhiều phương tiện đi Sa Pa không thể nào di chuyển được.

Mưa lũ gây thiệt hại tại nhiều địa phương ở Lào Cai

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã làm 28 hộ dân bị ảnh hưởng. Cụ thể: Tại phường Duyên Hải có 1 nhà dân bị đất sạt vào làm hỏng nhà; phường Cốc Lếu có 7 hộ bị ngập úng; phường Bắc Cường có 16 hộ bị ngập úng do nước suối Ngòi Đum lên cao; phường Kim Tân có 4 hộ bị ngập úng.

Tại huyện Bảo Thắng, sáng nay trên địa bàn xã Gia Phú và Xuân Giao xảy ra mưa to đến rất to, mưa lũ làm đường giao thông thôn Nậm Trà đi thôn Nậm Phảng sạt lở đất đá với khối lượng khoảng 500m3, khiến giao thông bị ách tắc, 265 hộ dân bị cô lập hoàn toàn.

Trong hai thôn bị cô lập có 1 trường tiểu học và 2 phân hiệu mầm non phải cho học sinh nghỉ học do các thầy cô giáo không thể đến được trường.

Mưa lũ làm tuyến đường thôn Tân Lợi sạt lở dài 20m, lòng đường cũng bị xói lở nghiêm trọng khiến các phương tiện giao thông không lưu thông được. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm ngập úng 17 ha lúa mùa và 3,5 ha khoai lang của người dân.

Your browser does not support HTML5 video.

Mưa lũ kinh hoàng ở Lào Cai, 12 người chết và mất tích

Theo Phương Hoa/SKCĐ