Lật đò chở khách ở Chùa Hương trong mưa giông, hành khách không có áo phao để mặc

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin có vụ lật đò chở khách ở Chùa Hương , Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội khiến nhiều người xôn xao. Bài viết của tài khoản V.L. cho biết hàng loạt đò chở khách bị lật, rất nhiều người gặp nạn, trên tất cả thuyền, đò hoàn toàn không có áo phao cho hành khách sử dụng.

Người này cho hay đoàn của anh có 6 người, mọi người đi lễ chùa vào cuối tuần, trên đò có cả trẻ em. Anh L. cho biết: "Trên đường quay về khoảng 2 km, trời bắt đầu xuất hiện giông bão. Chúng tôi yêu cầu lái đò tạt vào khu vực mé bờ, lên nhà dân để tránh. Khi chúng tôi vừa lên, một thuyền phía trước và một thuyền phía sau đều bị lật".

Anh L. cho biết mình tận mắt chứng kiến cảnh 3 con đò đi qua suối Yến bất ngờ gặp mưa to cùng giông lớn nên lật đổ, nhiều du khách trên đò ngã xuống nước. Đáng chú ý, anh L. nói rằng trên thuyền bị lật cũng như thuyền của gia đình anh đều không có áo phao. Anh đã liên lạc với ban quản lý lúc xảy ra sự việc nhưng không ai bắt máy, phải đến lúc 18h cả đoàn mới được hỗ trợ đưa về bờ.

Trước thông tin này, theo Zing , Chủ tịch huyện Mỹ Đức, ông Đặng Văn Triều cho hay ông đã nắm được thông tin trên, vụ lật thuyền xảy ra vào chiều 26/7 do gặp cơn giông lớn. Mưa giông làm 1 chiếc đò bị lật, 1 chiếc khác bị mắc kẹt.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã có mặt và giải cứu cho những người gặp nạn trên suối Yến, đồng thời giải cứu hành khách bị mắc kẹt. Chiếc đò chở du khách do đi phải luồng cơn lốc mạnh nên đã bị lật . Rất may toàn bộ hành khách đều đã an toàn, không nguy hiểm tới tính mạng.

Theo TTXVN, ông Triều khẳng định: Chính quyền địa phương đã tuyên truyền, yêu cầu chủ đò và du khách phải trang bị áo phao khi đi đò. Trong trường hợp du khách không sử dụng là do ý thức của các cá nhân.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Linh Chi/SKCĐ