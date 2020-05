Lật tẩy bí mật động trời của gã phụ xe hiền lương chôn giấu suốt 20 năm

Sáng 31/5, Công an huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định ) xác nhận, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành (SN 1973, ngụ tại xã Cư Mốt, huyện EaH’leo, tỉnh Đắk Lắk). Đây là đối tượng bị truy nã cách đây 20 về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, 20 năm trước (2000), do mâu thuẫn trong cuộc nhậu nên Nguyễn Thành đã dùng vỏ chai thủy tinh đánh vào đầu anh Đoàn Thành Tâm (SN 1976, ngụ cùng địa phương) khiến nạn nhân bị thương với tỉ lệ thương tật 35%.

Gây án xong, Thành bỏ trốn khỏi địa phương và không hề quay trở lại thăm người thân. Thậm chí, khi người thân mất, Thành cũng không trở về.

Đến đầu năm 2020, Công an huyện EaH’leo, Đắk Lắk tiếp tục trao đổi, cung cấp thông tin về đối tượng truy nã với các đơn vị địa phương lân cận, trong đó có Công an huyện Tây Sơn để xác minh, truy bắt các đối tượng tội phạm bỏ trốn.

Đối tượng Thành sau 20 năm trốn truy nã

Từ những thông tin, hình ảnh được đơn vị bạn trao đổi, Công an huyện Tây Sơn đã tập trung xác minh, nhận thấy nổi lên đối tượng Dũng (ngụ tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn). Ở địa phương, Dũng làm nghề phụ xe.

Theo người dân địa phương, Dũng là người hiền lành, thân tiện với với mọi người. Song cơ quan Công an huyện Tây Sơn lại thấy Dũng có nhiều đặc điểm giống đối tượng đang bị truy nã là Nguyễn Thành.

Từ những thông tin thu thập được, Công an huyện Tây Sơn xác định, Dũng chính là Thành. Sau khi đủ căn cứ, cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ đối tượng này. Thời điểm tra tay vào còng số 8, Thành vẫn khăng khăng quê ở huyện Tây Sơn và không thừa nhận mình là Nguyễn Thành.

